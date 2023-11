Fivetran veut s’assurer sa place dans la « Modern Data Stack »

Des connecteurs additionnels, une plus grande vélocité et une plateforme robuste. Voilà les principaux efforts réalisés par Fivetran ces deux dernières années. « Ces trois aspects sont importants, car plus nous investissons dans ces domaines, plus nos clients peuvent employer notre plateforme pour différents cas d’usage », affirme Taylor Brown, cofondateur et COO de Fivetran.

Le deux novembre, Fivetran a annoncé que sa solution dispose près de 445 connecteurs sources et 14 destinations. Elle est utilisée par plus de 45 000 usagers. Il a présenté un SDK qu’il met dans les mains des entreprises et de ses partenaires. Ils pourront ainsi développer leurs propres connecteurs (sources) et cibles (destinations).

D’une plateforme uniquement cloud, l’éditeur s’est adapté à la demande de ses clients en proposant une offre hybride et une autre totalement on premise. « C’est quelque chose que nos clients nous réclamaient de longue date », confie le COO.

Pour se doter de ces capacités hybrides et sur site, Taylor Brown explique que l’entreprise s’est appuyée sur l’acquisition de HVR, pour 700 millions de dollars en 2021. HVR est un spécialiste du Change Data Capture et de la réplication en presque temps réel, un concurrent de Qlik Replicate. Pour autant, Taylor Brown estime qu’environ 80 % de ses clients exploiteront la version cloud de la plateforme.

Fivetran veut montrer qu’il a gagné en maturité Pour rappel, l’entreprise a levé 853 millions de dollars au total, dont une phase de financement par de la dette d’un montant de 125 millions de dollars, annoncé en mai 2023. Si Fivetran peut aider ses clients à migrer leurs données depuis des systèmes on premise vers le cloud, « ce n’est pas [sa] compétence principale ». Alors qu’il pouvait être perçu comme un outil ELT en direction des équipes marketing, 60 % de son activité consiste désormais à répliquer automatiquement des données depuis des bases des données et des ERP sur site vers leurs homologues sur le cloud. L’outil, d’abord utilisé par des startups, est de plus en plus apprécié des entreprises, selon Taylor Brown. « Chez nos clients, la moitié des pipelines sont “fait maison” avec des outils très variés », déclare-t-il. « Nous pouvons les automatiser et ils peuvent réassigner leurs ressources pour d’autres projets, se concentrer sur le modèle de données ». Cela ne veut pas dire que ces outils, dont Informatica, Talend ou d’autres, disparaissent. « Les solutions de transformation de données tierces sont parfois utilisées par nos clients en aval. Toutefois, en ce qui concerne l’ingestion, la migration et le change data capture, ils tendent à remplacer leurs composants existants par Fivetran », poursuit-il. Le phénomène est plutôt récent pour la société fondée en 2012. Cet essor semble se confirmer depuis trois ans. « Nous avons d’abord travaillé avec les startups qui n’employaient pas d’outils ELT/ELT. C’est quelque chose de plus long à faire avec les grandes entreprises, car elles ont déjà plusieurs systèmes en place », constate Taylor Brown. Si son métier tient plus de la réplication, de la synchronisation (change data capture) que de la migration vers le cloud, Fivetran voit bien que l’adoption des solutions cloud native est de plus en plus répandue. Ces mouvements de données partent de systèmes tels SAP HANA, DB2, SQL Server, MySQL vers Snowflake, Amazon S3, Redshift, Databricks ou encore Google BigQuery.