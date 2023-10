L’IA générative devient une priorité pour les entreprises

Enterprise Strategy Group (ESG), société d’analyse IT appartenant à TechTarget (propriétaire du MagIT), a réalisé une étude sur les cas d’utilisation de l’IA générative (GenAI) en entreprise.

Le rapport – Beyond the GenAI hype : real-world investments, use cases and concerns – s’appuie sur les réponses de 670 décideurs IT et métiers en mai, juin et juillet 2023. Environ 18 % des sondés sont dans la région EMEA, 65 % en Amérique du Nord, 16 % en Asie-Pacifique et 2 % en Amérique latine.

« L’IA générative a dépassé le stade du buzz. Les organisations s’approprient rapidement cette technologie. » Mike LeoneAnalyste, ESG

L’enquête met à jour le fait que de nombreux chantiers sont en cours : 42 % des organisations disent utiliser l’IA générative pour des cas d’utilisation métier et IT (plus ou moins systématiques), et 43 % sont actuellement en phase de planification ou d’étude.

Elle montre également que les stratégies évoluent rapidement. Les organisations sont actuellement en train de (ou d’essayer de) constituer des équipes, de rassembler des budgets et de se documenter sur les technologies (LLM, etc.).

« L’IA générative a dépassé le stade du simple buzz. Les organisations sont passées à la phase où elles s’approprient rapidement cette technologie », constate Mike Leone, analyste principal chez ESG. « Elles voient des avantages métiers tangibles qui découlent de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’automatisation des processus, ainsi que de l’augmentation de la productivité des employés et de l’amélioration de l’expérience client. »

Les atouts de l’IA générative Les organisations interrogées pensent que la GenAI profitera au service client (48 %), au marketing (45 %), au développement de logiciels (43 %), aux opérations IT (38 %) et au développement de produits (37 %). Les programmes de transformation numérique devraient également bénéficier de la GenAI. Plus de la moitié des organisations interrogées s’attendent à ce que la GenAI améliore l’automatisation des processus et des flux de travail, les initiatives d’analyse de données et de business intelligence, ainsi que la productivité des employés.

Les défis que pose l’IA générative Mais les défis sont nombreux. Les organisations font face à une pénurie de compétences, à des problèmes de disponibilité et de qualité de données, à la complexité de leurs infrastructures, et à des questions de sécurité et de confidentialité. « Et c’est sans parler des considérations financières », ajoute Mike Leone. « Pratiquement toutes les organisations ont besoin d’aide à un moment ou à un autre, qu’il s’agisse de trouver de bons cas d’usages (avec KPI mesurables), d’identifier des fournisseurs et des partenaires technologiques, de scaler dans l’ensemble d’une organisation ou de réduire les risques et assurer la confiance grâce à un cadre d’IA responsable », liste-t-il.