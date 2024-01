IA et moteur de recherche : Perplexity AI lève 73,6 millions de dollars

La startup éditrice d’un moteur de recherche propulsé par l’IA a révélé jeudi 4 janvier une levée de 73,6 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B mené par IVP et avec le soutien d’investisseurs tels que Nvidia, Bezos Expeditions Fund et Kindred Ventures.

Il s’agit du deuxième tour de table pour la jeune pousse depuis sa création en août 2022. Le fournisseur de services de recherche alimentés par l’IA avait récolté 25,6 millions de dollars dans le cadre d’une série A en mars 2023.

Perplexity propose une plateforme d’IA conversationnelle mêlant recherche Web traditionnelle et IA générative afin d’aider les utilisateurs à obtenir des réponses plus pertinentes, selon la startup.

Les abonnés à Perplexity Pro paient 20 dollars par mois pour passer d’un modèle à l’autre et peuvent accéder à diverses fonctionnalités, telles que la génération d’images.

Contrairement à ChatGPT ou Bard, Perplexity utilise plusieurs grands modèles de langage (LLM), dont Google Gemini, Mistral 7B, Claude 2.1 d’Anthropic et GPT-4 d’OpenAI. Elle exploite également son propre modèle, Experimental.

« C’est très important », insiste l’analyste. « Ils tirent parti de quelque chose de très intelligent, à savoir quand Google et Microsoft ajoutent l’IA générative à leur recherche, ils en affectent grandement la qualité des réponses ».

La startup spécialisée dans l’IA permet aux abonnés payants de sélectionner non seulement le LLM qu’ils souhaitent utiliser, mais aussi les sources de confiance. Les utilisateurs peuvent choisir de ne recevoir que des réponses provenant de sources évaluées par des pairs plutôt que de n’importe quelle source sur le Web.

Avec son moteur de recherche conversationnel alimenté par l’IA, Perplexity s’attaque aux faiblesses du modèle de recherche actuel, à savoir la transparence et la précision des résultats, selon Johna Till Johnson, PDG de Nemertes Research.

Concurrencer Google

Il reste à voir si des startups comme Perplexity peuvent ébranler le modèle gratuit de Google et convaincre les clients d’utiliser un service de recherche payant. Quand la startup revendique plus de 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels, Google Search gérerait plus de 84 milliards de visites par mois, selon SimilarWeb. À titre de comparaison, le site de mesure d’audience comptabilise 45 millions de visites mensuelles sur la page d’accueil du moteur Perplexity.ai.

« Google est une entreprise qui génère des dizaines de milliards de dollars de revenu grâce à son moteur de recherche », rappelle Mark Beccue, analyste chez Futurum Research. « Ils ont une franchise importante à protéger ».

Bien que la technologie d’intelligence artificielle qui sous-tend Perplexity soit solide et comparable à celle de Microsoft Copilot, la seule autre entreprise qui a une chance de battre Google dans le domaine de la recherche est probablement Microsoft, note Mark Beccue.

« Il sera difficile pour un petit acteur de s’imposer », anticipe-t-il.

Ce sera plus difficile pour un fournisseur qui demande aux utilisateurs de payer pour obtenir de meilleurs résultats comme Perplexity, même si certains utilisateurs ne font pas confiance au paradigme actuel de la recherche gratuite, selon l’analyste.

Toutefois, la startup pourrait gagner des adeptes si elle parvient à garantir la transparence et la véracité de ses sources, nuance Johna Till Johnson.

Pour Perplexity, si l’objectif à long terme est de perturber le modèle de recherche de Google, la startup se concentre pour l’heure sur l’amélioration de sa plateforme, indique son PDG Aravind Srinivas dans un entretien.

« La première chose à faire est de perfectionner l’expérience », déclare-t-il. « Produire moins d’hallucinations, s’assurer que les réponses sont aussi parfaites que possible [et] que l’on peut couvrir un large éventail de requêtes de recherche qui ne sont pas uniquement liées à la base de connaissances ».

Une fois que la startup aura optimisé son expérience utilisateur, elle prévoit d’embrasser une stratégie de monétisation différente de celle de Google. La startup ne veut pas dépendre des revenus publicitaires. Elle aimerait trouver un autre moyen, bien que cela ne soit pas encore clair, d’après les dires de M. Srinivas.

Même si le marché tend à adopter une expérience utilisateur inspirée par les agents conversationnels, le modèle de recherche de Google – avec ses publicités et ses liens – s’estompera probablement au fil du temps sans disparaître complètement, soutient Aravind Srinivas.

« Tout le monde s’en rendra compte lentement, au fur et à mesure que la précision et la couverture des robots d’intelligence artificielle augmenteront et que leur coût d’exploitation diminuera », assure le PDG de Perplexity AI.

Ces évolutions sont à l’état embryonnaire, selon Mark Beccue de Futurum.

« L’IA va changer notre façon de faire de la recherche », consent l’analyste. « Elle n’en est qu’au stade de la formation. Et nous n’en sommes qu’aux prémices de ce qu’elle va faire ».