Copilot : l’essentiel sur ce que GPT va apporter à Microsoft 365

La guerre de communication continue entre Microsoft et Google. Deux jours après que le second ait annoncé l’arrivée prochaine (sans date précise) de fonctionnalités génératives dans sa suite collaborative Workspace (concurrente d’Office 365), Microsoft a annoncé quasiment les mêmes possibilités (sans date non plus) dans la sienne.

Fruit de l’investissement massif de l’éditeur dans OpenAI, « Copilot » sera un assistant intégré dans les applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc.).

Il combinera « la puissance des Large Language Models aux données issues de Microsoft Graph et des applications Microsoft 365 », explique l’éditeur.

Autre annonce, Microsoft promet un outil baptisé Business Chat. Celui-ci s’appuie sur le même duo (LLM, Microsoft 365) et lui ajoute les données de l’utilisateur (calendrier, e-mails, chats, documents, réunions et contacts) pour « générer des tâches du quotidien grâce à des instructions données en langage naturel ».

« Aujourd’hui marque la prochaine étape majeure dans l’évolution des interactions homme-machine, une étape qui va fondamentalement changer notre façon de travailler et accroître considérablement la productivité des utilisateurs » vante Satya Nadella, CEO de Microsoft.

Qu’est-ce que Microsoft 365 Copilot ? Microsoft 365 Copilot est un outil qui s’appuie sur GPT pour créer la trame d’un document Word, générer une présentation PowerPoint, ou analyser des tendances et visualiser des données dans Excel – dans les trois cas à partir d’une demande formulée en langage naturel. L’outil pourra également résumer des échanges d’emails ou rédiger des suggestions de réponses dans Outlook. Dans Teams, Copilot pourra synthétiser en temps réel les principaux points d’une réunion. Toutes ces fonctionnalités à base d’IA et de NLP sont très semblables à celles promises par Google dans Workspace.

Qu’est-ce que Copilot Business Chat ? Copilot Business Chat, pour sa part, est un bot qui « chapeaute » toutes les applications de Microsoft 365. Il pourra faire des synthèses d’un dossier en regroupant tous les éléments (documents, personnes, etc.) concernés et en résumant les éléments clés. Il sera ensuite possible de demander à l’assistant de « préparer » la suite des actions à prendre. « Il existe des milliers de fonctionnalités dans Microsoft 365 », explique Jared Spataro, Corporate Vice President, Modern Work & Business Applications chez l’éditeur. « Il est difficile de les maîtriser toutes et entièrement. Aujourd’hui, elles sont toutes accessibles via des demandes en langage naturel ».

Un Copilot qui s’adapte au domaine du client « La clé pour accroître la productivité réside dans la connexion de ces modèles aux données de l’organisation. » Jared SpataroMicrosoft Les modèles de type LLM sont entraînés sur un corpus de données très large, mais assez générique. ChatGPT ne fait pas exception. Avec son Copilot, Microsoft propose de « tuner » l’algorithme en s’appuyant sur les données plus spécifiques d’une entreprise. « La clé pour accroître la productivité réside dans la connexion de ces modèles aux données de l’organisation », confirme Jared Spataro. « Microsoft 365 Copilot accède ainsi en temps réel au Microsoft Graph de l’organisation, pour générer des réponses qui s’appuient sur les contenus de l’utilisateur combinés à son contexte de travail (réunion en cours, échanges d’e-mails sur un sujet, conversation en IM, etc.) afin de fournir des réponses [plus] précises et pertinentes ».