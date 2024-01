IA générative : le temps des tests et des déploiements… et des questions sur le ROI

Le Cercle de la Data organisé par DataScientest, le 14 décembre, a confirmé le fort intérêt des entreprises pour l’IA générative. Les témoignages de Bouygues, Safran, Edenred, LCL, Technip Energies ou encore Ceva Santé Animale ont également souligné aussi la diversité des approches et des périmètres concernés.

Afin de consolider sa stratégie IA générative et son catalogue d’outils, Edenred attend de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les solutions d’IA embarquées par Microsoft dans ses applications (en premier lieu Office 365). L’objectif est de « comparer les solutions, de bien calibrer nos PoC et les négociations commerciales », précise Andreea Lachapelle.

Sur le volet technique, Edenred discute également avec les fournisseurs de sa stack IT pour préparer l’arrivée de nouvelles applications et évaluer sa compatibilité.

« Nous essayons d’être à la pointe pour suivre les avancées algorithmiques et plus largement la stack technique et les bons partenaires […] Nous avons conservé une approche très structurée. » Andreea Lachapelle Chief Data Officer chez Edenred

Edenred, le spécialiste des services et des paiements pour le B2B, a défini en Comex comme prioritaires les domaines du « customer care et des ventes », déclare Andreea Lachapelle, sa Chief Data Officer.

Des pilotes sans données sensibles

RSSI et DPO ont d’ailleurs été impliqués très en amont. Pour répondre à leurs préoccupations, la version publique de ChatGPT a été interdite. En outre, les tests ont été réalisés uniquement sur des données publiques et non sensibles, excluant pour le moment les datas client et sur les personnels.

En matière d’organisation, l’entreprise a monté une « squad » de Data Scientists spécialisés sur les LLM. « Nous essayons d’être à la pointe pour suivre les avancées algorithmiques et plus largement la stack technique et les bons partenaires […] Nous avons conservé une approche très structurée. »

Avec ces différents pilotes, Edenred cherche à mesurer précisément l’adoption et les usages réels, ainsi qu’à garantir la disponibilité des fondamentaux. Cette étape, insiste Andreea Lachapelle, est essentielle avant d’aborder la contractualisation. Nécessaire aussi pour éviter un effet déceptif. Elle permet, enfin, de préparer des formations adaptées à chaque métier utilisateur.

Une question reste cependant en suspens chez Edenred : l’identification d’un cas d’usage assorti d’une garantie en termes de création de valeur – mesurable en euros.