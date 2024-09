Projets d’IA : l’année 2025 s’annonce difficile

L’intelligence artificielle est riche de promesses. Mais le chemin vers le succès n’est pas un long fleuve tranquille. C’est en substance le résumé des prévisions du cabinet d’analystes Forrester dans deux rapports – un pour les « Tech Leaders », et un sur l’IA en 2025.

Certes les budgets IT vont encore augmenter l’année prochaine. Certes l’IA est devenue un sujet jusque dans les conseils d’administration. Certes l’économie se digitalise. Mais la pression augmente aussi sur l’IT, les attentes dans l’IA avec elle (ROI, etc.), et les premières désillusions pourraient prendre la forme d’un retour de bâton.

« De nombreuses entreprises s’engagent dans des transformations à grande échelle, mais les résultats sont lents », explique le cabinet d’analystes. « Les programmes [d’IA], souvent complexes, nécessitent une coordination entre dirigeants, opérationnels, RH et IT. De nombreux responsables auront du mal à obtenir l’adhésion de toutes ces équipes ».

La solution serait de se concentrer davantage sur le long terme, de continuer à former des compétences et à anticiper les carrières « plutôt que de compter sur le marché pour se procurer des talents, facilement disponibles », mais non pérennes.

« Ceux qui réussiront se rendront compte qu’ils doivent d’abord donner aux employés des outils qui leur facilitent la vie… et dès aujourd’hui. […] Par exemple, GitHub Copilot pour la génération de code [ou] Copilot pour Microsoft 365 afin d’aider les responsables des ventes, du marketing et des ressources humaines ».

L’IA générative n’est pas magique. Pour générer une vraie transformation, elle doit s’accompagner d’un changement en profondeur de l’organisation du travail et des worflows . Mais cela prend du temps. Et là encore, l’impatience risque de se manifester en 2025.

Le cabinet invite au contraire à établir une stratégie solide, alignée sur les besoins du business, à choisir des cas d’usage différenciés (en exploitant les données et l’expertise propres à l’entreprise), et à créer « une feuille de route qui équilibre le ROI à court terme et à plus long terme pour créer un volant d’inertie permettant de réinvestir les premiers succès dans de futurs projets d’IA ».

« Les dirigeants réalisent que le ROI sera plus long que prévu. Ils anticipent des retombés plus étalées dans le temps ». Dans une autre enquête de Forrester (Q2 AI Pulse Survey, 2024), 49 % des décideurs américains ont ainsi déclaré qu’ils attendaient un retour sur investissement de l’IA générative dans un délai d’un à trois ans, et 44 % dans un délai de trois à cinq ans.

Le retour en force du prédictif

Toutes ces attentes, impatiences, voire déceptions – fussent-elles petites – sur la Gen AI devraient redistribuer les budgets alloués à l’intelligence artificielle avec un retour en force du prédictif (maintenance proactive, personnalisation client, optimisation de la chaîne d’approvisionnement, prévision de la demande, etc.)

Aujourd’hui, la répartition des cas d’usage entre IA prédictive (36 %) et IA générative (35 %) est à peu près équitable. « Cependant, comme les entreprises rencontrent des obstacles transitoires dans l’application de la Gen AI, les efforts vont redoubler dans l’IA prédictive », avance Forrester.

Reste que les deux (Gen AI et IA prédictive) ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Forrester invite à envisager les synergies entre les deux (le cabinet constate d’ailleurs que le nombre de ce type de projet hybride progresse).

Optimisme pragmatique sur l’IA

Ces prévisions peuvent paraître pessimistes. Forrester s’en défend. « L’enthousiasme pour l’IA reste fort, mais il est modéré par le pragmatisme des mises en œuvre », explique-t-il, comme un appel aux DSI à se préparer, dès aujourd’hui, à ces défis et à la mise en place d’une stratégie de long terme (estimation de l’impact sur les activités et du ROI, sélection des bons cas d’usage, plans de nettoyage et de gestion des données, alignement sur un modèle d’exploitation, formation des talents, expérimentation de nouvelles architectures d’application, partenariats internes et externes, et équilibre entre les risques et les bénéfices).

« Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Au cours de l’année à venir, vous devrez mettre les mains dans le cambouis pour élaborer une stratégie efficace et un plan de mise en œuvre », prévient Forrester pour qui, en 2025, le succès dépendra de trois facteurs clefs : « un leadership fort, un ajustement stratégique et un recalibrage des données et des initiatives d’IA à la mesure des attentes envers cette technologie ».