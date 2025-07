DAF : comment augmenter le ROI de vos projets IA ?

Comment faire pour que l’Intelligence artificielle (IA) et l’IA générative (GenAI) aient un vrai ROI pour la fonction finance ? C’est la question que pose une étude du BCG.

Et cette question, le cabinet de conseils ne se la pose pas par hasard. Elle vient d’un constat sans appel. Près d’un tiers des DAF attendraient de l’IA une vraie transformation d’ici fin 2025. Mais sur le terrain, le constat serait plus que mitigé. Le ROI médian des projets d’IA dans la finance serait de seulement 10 % – bien loin des 20 % escomptés.

Pire, presque un tiers des projets auraient des retombées inférieures 5 %.

Enfin (et surtout ?), moins de la moitié des DAF arriveraient à mesurer ce ROI avec des KPI.

Pourtant, note encore le BCG, l’IA est vue comme une priorité, juste derrière les projets de modernisation des ERP, et devant la RPA ou le process mining.

Et plus de 70 % des DAF disent rencontrer au moins quatre de ces obstacles critiques.

L’étude donne l’exemple d’une DAF qui a repensé globalement son reporting et ses prévisions en déployant un modèle spécifique et une interface de GenAI, avec à la clé une réduction de 50 % du temps sur son reporting et de 30 % sur ses prévisions.

IA prêt-à-porter vs développements maison

« Les principaux systèmes ERP intègrent déjà des capacités d’IA et de GenAI. SAP, par exemple, inclut des agents qui font des rapports, ou qui font correspondre les liquidités et les paiements – le tout par le biais de son bot Joule. BlackLine utilise aussi l’IA et la GenAI pour repérer les risques de clôture et faire correspondre les transactions », note le BCG. « Ces fonctionnalités sont régulièrement mises à jour, ce qui permet aux équipes financières d’accéder à des outils sophistiqués et prêts à l’emploi qui prennent déjà en charge des problèmes comme l’auditabilité et la sécurité des données ».

Mais ce prêt-à-porter n’est pas la solution pour tous les projets, ajoute immédiatement le cabinet de conseil. Ceci étant, le développement maison doit se concentrer sur les cas spécifiques et/ou cœur de métier.

Dernier point clé : une exécution ciblée, mais pensée pour scaler dès le départ pour éviter de rester au stade du PoC éternel.

« Les projets pilotes ne suffisent pas à assurer le retour sur investissement. Les équipes les plus performantes envisagent le passage à l’échelle dès le départ, en investissant moins dans des projets pilotes spectaculaires et plus dans la tâche au long cours, souvent moins glamour, de la promotion de l’adoption », souligne le BCG.