Avec GenAI Blueprint, Pega veut simplifier les processus de conception applicative

Pegasystems continue de faire évoluer sa technologie d’IA pour aider les entreprises à automatiser le développement des flux de travail.

Après avoir présenté un assistant qui puise ses réponses dans les données de l’entreprise, le 12 février, l’éditeur de solutions d’automatisation des processus métier (BPM) et de CRM a présenté Pega GenAI Blueprint. C’est un outil collaboratif qui applique l’IA générative au processus de conception des applications.

Au lieu de générer uniquement du code dans le cadre du développement, Pega GenAI Blueprint permet aux utilisateurs d’optimiser la conception des flux de travail. Les utilisateurs peuvent décrire l’objectif de leur application, et GenAI Blueprint fournit des suggestions pour la construire.

Tout commence par un message –, un prompt – et un sondage pour décrire ce que l’application doit faire. C’est là qu’intervient l’IA générative et une architecture RAG pour suggérer des processus et des cas en provenance de la documentation de l’éditeur.

Les utilisateurs de différents services peuvent également collaborer à l’aide de l’outil. Par exemple, les responsables informatiques et métiers peuvent modifier, ajouter, supprimer ou enregistrer des flux de travail dans le processus de création d’applications tout en travaillant ensemble sur des projets. Une fois le « plan » de l’application terminé, il peut être téléchargé au format PDF ou JSON. À l’avenir, ce deuxième fichier pourra être directement poussé vers Pega Infinity et Pega Cloud pour générer une première version fonctionnelle de l’application.

Pega GenAI Blueprint est une évolution de la plateforme Directly Capture Objectives de Pegasystems, lancée il y a plus de dix ans, explique Predrag Jakovljevic, analyste chez Technology Evaluation Centers.

« C’est judicieux parce qu’ils sont bons en conception. Et cela leur permet de mettre rapidement à profit leurs données et leurs processus de travail dans leurs ateliers de conception », a-t-il poursuivi. « Cela leur évite d’avoir à traduire automatiquement tous les aspects de leur travail dans un logiciel ».

Changer les processus métier… et retenir les clients

Pour Pegasystems, il s’agit de pousser les entreprises à changer leur processus de développement de flux de travail, déclare Don Schuerman, directeur technique de l’éditeur.

« Cela va générer beaucoup plus d’innovation dans les entreprises, car nous constatons souvent que lorsque les gens créent un processus de flux de travail, ils ont tendance à commencer par le processus existant, qui est souvent défectueux », avance Don Schuerman. « Non seulement cette solution accélère la création de flux de travail, mais elle permet également d’obtenir plus rapidement un flux de travail plus optimal ».

En outre, cela aide Pegasystems à conserver ses clients, note Matt Mullen, analyste chez Deep Analysis.

« Le déploiement de l’IA aide les clients Pega à appliquer les meilleures pratiques et à limiter les interventions des prestataires de services. Et tout le monde souhaite que les services professionnels soient moins impliqués dans les projets. Il est donc logique de réduire le temps d’utilisation pratique pour les clients et d’aider à lisser les revenus continus de Pega », justifie Matt Mullen.

Une version initiale de Pega GenAI Blueprint est désormais disponible pour certains utilisateurs. Elle entrera en disponibilité générale d’ici la fin du deuxième trimestre, avec une édition permettant d’inviter des collaborateurs, d’importer des plans dans la plateforme Pega et de déployer des applications.