Pega GenAI Blueprint doit accélérer le prototypage… et le cycle de vente

Comme chez les autres éditeurs, l’IA générative a envahi la feuille de route de Pegasystems. Le spécialiste du case management espère fluidifier le déploiement d’applications, ainsi que proposer des services dignes de l’ère de l’IA agentique.

En ce sens, entre 2023 et 2024, Pega a annoncé la disponibilité générale de sa gamme de produits GenAI, dont Blueprint, Knowledge Buddy, Coach, Analyze, Automate et Socrate.

Blueprint, le fleuron de la gamme GenAI de Pega

Pega met surtout en avant GenAI Blueprint. Celui-ci permet de décrire un problème métier en langage naturel afin de générer un prototype d’application. Ce « blueprint » peut ensuite être téléchargé ou exporter dans un environnement Pega.

Depuis sa disponibilité en accès anticipé en février 2024, plus de 60 000 « blueprints » auraient été créés. Ce produit bénéficierait de la plus forte croissance d’adoption dans l’histoire de Pega. Rien que ça.

Et Sylvain Harault, directeur Solutions Consulting EMEA chez Pegasystems, de faire la démonstration de l’outil auprès du MagIT. Le directeur solutions consulting a pris l’exemple d’une application destinée au secteur pétrolier et gazier, spécifiquement pour le département Exploration et Production. Un sujet que le directeur avant-vente maîtrise. « Mon premier métier, c’était géostatisticien », déclare le diplômé de Mines Paris, un brin nostalgique.

Après avoir décrit le besoin d’une solution de gestion des données de sondage et de prévision des ressources des gisements d’or, l’outil a automatiquement généré un squelette d’une application basée sur des cas. Celle-ci comprend divers processus, tels que les autorisations réglementaires, les opérations de forage, la collecte de données, l’estimation des richesses et l’analyse des risques environnementaux.

Il est ensuite possible d’ajouter des fichiers BPMN, DDL ou YAML pour formaliser respectivement les processus, les données, et les flux entre systèmes.

« Nous avons des clients qui ont déjà modélisé leur processus à travers la méthodologie BPMN, mais qui ont du mal à transformer leurs SI », indique le responsable.

Sylvain Harault a également expliqué comment personnaliser les processus, intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative, et prévisualiser l’application engendrée, y compris sur des appareils mobiles.

Par exemple, il est possible d’insérer des résumés d’informations fournis par un LLM se référant aux étapes précédentes d’un processus.

Enfin, il a souligné les options de gestion des référentiels de données et les possibilités d’exporter ou d’importer le blueprint dans des environnements Pega.

Pour l’instant, il est possible d’importer un modèle de données existant dans Blueprint, mais l’outil ne peut pas encore en créer de lui-même. C’est un sujet à l’étude chez Pega, selon Sylvain Harault.

« Historiquement, nous faisons du “wrap and renew”, c’est-à-dire que nous arrivons dans une entreprise pour placer notre plateforme et des processus par-dessus des systèmes existants », rappelle-t-il. La génération de modèles de données devrait faciliter les déploiements applicatifs de type greenfield et le remplacement de SI existants. C’est en tout cas la volonté de l’éditeur à long terme, comme en témoignent les propos d’Alan Trefler, PDG de Pegasystems, lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre fiscal 2024, le 24 octobre dernier. De fait, l’adoption de Pega Cloud, bien qu’en croissance, n’est pas encore au niveau espéré par l’éditeur. Il anticipe davantage de migrations entre 2025 et 2026.