Ransomware : opération de castration contre LockBit 3.0

C’est autour de 22h, dans la soirée de ce 19 février qu’est tombée la nouvelle : le site vitrine de LockBit 3.0 et ses miroirs n’étaient plus accessibles, ni même le portail servant aux négociations. A la place, une image, avec un message : « ce site est maintenant sous le contrôle des forces de l’ordre ».

Au milieu de l’image, trône le logo de la franchise mafieuse encerclé des drapeaux des pays impliqués – tout un symbole – : États-Unis, France, Japon, Suisse, Canada, Australie, Suède, Pays-Bas, Finlande, Allemagne, et Royaume-Uni. Pour l’Hexagone, c’est la Gendarmerie Nationale qui est mentionnée.

L'opération est baptisée Cronos. Difficile de ne pas y voir un autre symbole : une référence, relevée par Allan Liska, de Recorded Future, au mythe de la castration d’Ouranos par Cronos [même si la référence peut être à double tranchant, N.D.L.R.].

Tous les sites et services de la franchise mafieuse LockBit 3.0 ne sont pas tombés, mais l’essentiel apparaît avoir été saisi : le site vitrine et ses miroirs, où étaient annoncées les victimes et la divulgation de leurs données, ainsi que système de négociation en ligne et le backend dédié aux affidés.

Là, un message personnel, partagé par le collectif VX Underground, attend ces derniers : « les forces de l’ordre ont pris le contrôle de la plateforme Lockbit et obtenu toutes les informations qui s'y trouvent. Ces informations concernent le groupe Lockbit et vous, leur affidé. Nous avons le code source, les détails des victimes que vous avez attaquées, la somme d'argent extorquée, les données volées, les chats, et bien d'autres choses encore. Vous pouvez remercier Lockbitsupp et son infrastructure défectueuse pour cette situation... nous pourrions être en contact avec vous très bientôt ».

Interrogé VX Underground, le porte-parole de la franchise, Lockbitsupp, indique que « le FBI a bousillé des serveurs utilisant PHP ; les serveurs de secours sans PHP n'ont pas été touchés ».