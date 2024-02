Adobe met de l’Intelligence artificielle générative dans les PDF

Adobe est connu pour ses suites créatives – dont Photoshop ou Illustrator sont des étendards – mais l’éditeur propose également deux « grandes » autres gammes de logiciels : Expérience Cloud (automatisation du marketing) et Document Cloud.

En 2023, la première incursion d’Adobe dans l’Intelligence artificielle générative avait concerné ses deux premières gammes, avec la production d’image (Firefly) ou de filtres (dans Photoshop) et le marketing. En 2024, l’éditeur commence l’année en infusant cette technologie dans Document Cloud, et plus particulièrement dans Acrobat Reader.

Le nouvel « AI Assistant pour Acrobat » (actuellement en bêta) répond aux questions et en propose sur le contenu d’un document. Il génère des synthèses à partir de fichiers volumineux. Et il peut les mettre dans différents formats pour les repartager, résume Adobe.

Comme pour Firefly, Adobe s’appuie sur une IA maison – les mêmes modèles d’IA et de machine learning que ceux d’Acrobat Liquid Mode qui analyse la structure d’un PDF pour en améliorer l’expérience de lecture (par exemple sur mobile) – explique l’éditeur. « Aucun document des utilisateurs n’est stocké ni utilisé, sans leur consentement, pour entraîner l’assistant », assure-t-il par ailleurs.

« L’IA générative promet des expériences documentaires plus intelligentes en transformant les informations disponibles dans les PDF en connaissances exploitables. […] Les fonctionnalités présentées aujourd’hui ne sont que le début de la valeur que AI Assistant apportera par le biais des applications et services Reader et Acrobat », promet Abhigyan Modi, SVP Document Cloud.

Parmi les évolutions possibles, Adobe prévoit d’ores et déjà de rendre compatible son outil avec plusieurs types de documents et plusieurs sources d’information « pour être capable d’identifier les données les plus importantes, où qu’elles se trouvent ».

L’éditeur évoque également la possibilité de proposer des modifications dans un document en cours de révision (en mode collaboratif par exemple) ou encore de « croiser » son assistant avec Firefly pour « ajouter une touche de créativité et d’originalité aux documents » avec des illustrations.

Reste que l’ouverture à différents formats de documents sera certainement l’évolution la plus stratégique pour Adobe au moment où les grands acteurs de l’IA générative, qui sont désormais ses concurrents (comme OpenAI ou comme Google), se dirigent vers la multimodalité – c’est-à-dire la capacité beaucoup plus large à interpréter et à générer de l’audio, des images et des vidéos.

Actuellement, l’assistant d’Adobe ne comprend que l’anglais, mais « d’autres langues sont à venir » assure l’éditeur dans un communiqué, sans plus de précision sur la feuille de route.