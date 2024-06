IA générative : Adobe enrichit Acrobat dans un marché de plus en plus concurrentiel

Les nouvelles fonctionnalités d’Acrobat AI Assistant, le moteur conversationnel intégré aux workfows d’Acrobat, permettent aux utilisateurs de poser des questions, d’obtenir des informations et de créer du contenu à partir d’informations provenant de groupes de PDF et de documents comme Word, PowerPoint ou encore de fichiers texte.

« Les informations résident rarement dans un seul document ou un seul type de fichier », avance l’éditeur. « Les nouvelles fonctionnalités d’Acrobat AI Assistant éliminent les freins et permettent d’obtenir rapidement et simplement des informations, de mettre en forme et de partager du contenu à partir des données contenues dans ses documents ».

Des informations sur un ensemble des documents « Que ce soient des réponses brèves ou des recherches plus poussées, les utilisateurs peuvent désormais identifier les thèmes, les tendances et les relations clés à partir d’un groupe de documents qu’ils sélectionnent, puis synthétiser et mettre en forme des informations provenant de ces différentes sources », ajoute Adobe. L’éditeur donne l’exemple d’un spécialiste du marketing qui recherche des moyens de toucher les clients de la génération Z à partir des informations contenues dans un ensemble de fichiers. Il peut les glisser-déposer dans Acrobat AI Assistant, qui suggère alors rapidement des questions comme « Donne une vue d’ensemble des thèmes clés présentés dans ces documents ». Le marketeur peut également poser ses propres questions : « Quelles sont les habitudes de la génération Z en matière de médias sociaux ? ». L’assistant IA génère alors des réponses en ne s’appuyant que sur ce corpus et inclut des références utiles, ce qui permet au responsable marketing de vérifier la source de la réponse ou de naviguer vers un endroit spécifique des textes pour approfondir tel ou tel point. Les utilisateurs peuvent également demander à ce que les informations soient formatées différemment. Par exemple : « Convertir les points clés de ce document en un mail ». En parallèle de cette nouveauté, Adobe a également annoncé des transcriptions de réunions améliorées – toujours dans AI Assistant – et de nouvelles fonctionnalités Firefly intégrées dans Acrobat Reader pour générer ou modifier des images directement dans un PDF. Pour bénéficier de ces innovations d’AI Assistant, il faudra souscrire un abonnement additionnel. Le prix du « early accès » commence à 4,99 USD – ce qui semble indiquer que le « prix réel » sera plus élevé. Ces outils sont disponibles en anglais. « D’autres langues suivront », promet Adobe.