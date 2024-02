Frank Slootman quitte la direction de Snowflake

Frank Slootman, 65 ans, prend sa retraite de la direction des opérations de Snowflake. L’homme, passé par Compuware, Dell EMC et un temps dirigeant de ServiceNow avant de prendre la direction de Snowflake en 2019, a annoncé qu’il restera président du conseil d’administration lors de la présentation des revenus du quatrième trimestre fiscal 2024, le 28 février.

La veille, Sridhar Ramaswamy, 57 ans, a accepté d’endosser le costume de PDG et prendre un siège au conseil de direction de l’éditeur.

Précédemment Senior Vice-président de l’IA chez Snowflake, il est l’ancien dirigeant de la société Neeva, une startup éditrice d’un moteur de recherche privé alimenté à l’IA qui a été rachetée par le spécialiste du data warehousing en cloud en mai 2023. Sridhar Ramaswamy a fondé Neeva en 2019, après plus de 15 ans passés chez Google où il avait grimpé les échelons jusqu'à prendre la vice-présidence de l’ingénierie, puis la direction d’Adwords et de l’ensemble des produits publicitaires de Google. M. Ramaswamy a participé à la croissance des revenus publicitaires de Google, qui atteignaient plus de 32 milliards de dollars en 2018, l’année de son départ. Jusqu’au 10 février dernier, le nouveau PDG de Snowflake était un partenaire de la société capital risque Greylock Ventures. Il a entamé sa carrière en tant que membre des équipes techniques de Telcordia, puis Bells Labs et Lucent Technologies.

Sidhar Ramaswamy, un CEO spécialiste en « search » et en AI Pour sa part, Frank Slootman estime que Snowflake a rempli l’objectif qu’il s’était fixé il y a cinq ans, à savoir « prendre de l’ampleur » et « jeter les bases d’une croissance à long terme ». Pour rappel, Frank Slootman a été l’acteur clé de l’introduction en bourse remarquée de l’éditeur. « Le conseil d’administration a mis en place un processus de succession qui n’était pas basé sur un calendrier arbitraire, mais qui recherchait plutôt une opportunité de faire progresser la mission de l’entreprise, en posant une vision d’avenir », assure Frank Slootman, lors de la présentation des résultats du quatrième fiscal 2024. « L’arrivée de Sridhar Ramaswamy par le biais de l’acquisition de Neeva l’année dernière a représenté cette opportunité. Depuis qu’il nous a rejoints, Sridhar dirige les stratégies de Snowflake en matière d’IA, mettant sur le marché de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités à un rythme effréné », ajoute-t-il. « M. Ramaswamy est qualifié pour siéger au conseil d’administration en raison de son expérience en matière de leadership et de son expérience commerciale et technique, notamment sa grande expertise en matière de cloud et d’infrastructure, d’intelligence artificielle et de machine learning », justifie Snowflake dans le document transmis à la SEC qui atteste de cette passation de pouvoir. Le nouveau PDG de Snowflake est le chef d’orchestre de Snowflake Cortex, un service managé consacré à l’IA et à l’IA générative qui intègre, entre autres et à l’instar des plateformes Sinequa et d’Elastic, des capacités de recherche hybride. En novembre dernier, les analystes considéraient que trop de fonctionnalités de Cortex étaient en accès limité ou en cours de développement. Cette remarque n’est, en réalité, pas exclusive à Cortex. L’éditeur a l’habitude d’établir des feuilles de route sur deux ans et de lancer la plupart de ses services en accès anticipé prolongé. Cortex entrera en préversion publique « bientôt » et une centaine de clients serait la liste d’attente pour utiliser l’un des premiers services proposés, Document AI, selon Sridhar Ramaswamy.