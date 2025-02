Cortex Agents : Snowflake cède aux sirènes de l’IA agentique

Le principe de l’IA agentique est de confier un ou des outils à un grand modèle de langage. Ces outils peuvent aider à chercher des données dans les entrepôts d’une entreprise et activer des éléments automatisés : envoi de mail, notifications, générations de rapports, de tableaux de bord, etc.

Pour rappel, dans la sphère du traitement de données, les premiers cas d’usage de l’IA générative étaient consacrés à la génération de code en langage naturel afin d’accélérer la rédaction de pipelines ou l’analyse de données. Or le fait que les modèles sont désormais capables d’agir de manière semi-autonome convainc certaines entreprises d’accroître leurs investissements.

Des éditeurs et fournisseurs comme Salesforce et Google Cloud ont été parmi les premiers à s’aventurer sur la voie de l’IA agentique. Pratiquement tous les acteurs ont pris ce train désormais.

De son côté, Snowflake a présenté en mai dernier la disponibilité générale de Cortex, un environnement de développement consacré à l’IA générative. En novembre, il a présenté des fonctions en vue de « simplifier » le développement d’assistants conversationnels.

Maintenant, avec Cortex Agents, Snowflake entend offrir à ses clients des capacités pour créer des agents d’IA générative.

Une fonctionnalité attendue qui justifie l’appellation agentique

Cortex Agents est disponible sous la forme d’une API REST. Avec l’API REST, les développeurs peuvent accéder aux données structurées via Cortex Analyst et aux données non structurées via Cortex Search. Surtout, avec Agents, ils peuvent combiner leurs données Snowflake gouvernées avec un LLM pour créer un agent, et l’intégrer dans n’importe quelle application. L’éditeur avait déjà prévu de permettre ces « jointures » entre données structurées et non structurées.

À travers Cortex Analyst et Cortex Search, Snowflake donne accès à des fonctionnalités qui propulsaient des applications d’IA générative sur étagère, dont Document AI et son Copilot. Les mises à jour effectuées depuis le mois de juin justifient l’arrivée de Cortex Agents et l’abandon de la marque chapeau Cortex AI.

Cortex Analyst a été amélioré pour prendre en charge les requêtes multi-tables et éviter les hallucinations au moment d’effectuer des jointures.

En préversion publique, l’éditeur propose un moyen d’éditer des modèles de données sémantiques à l’aide d’un fichier YAML. Ce fichier YAML peut être édité depuis Cortex Analyst en langage naturel. Cela permet d’éditer des conventions de nommage interne ou spécifier des formats de données.

De son côté, le « RAG-as-a-service » Cortex Search peut indexer des « centaines de millions de lignes », tandis que les coûts de serving auraient été réduits de 30 %. L’outil de vectorisation de données donne l’accès à deux modèles d’embedding : snowflake artic embed-I-v2.0 et voyage-multilingual 2.