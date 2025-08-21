WeTransfer : le Toulousain NetExplorer lance une alternative souveraine

NetExplorer, spécialiste français du stockage de documents en mode cloud (à la Google Drive ou Box), a annoncé cet été le lancement d’un outil souverain de partage de fichiers.

Le calendrier tombe plutôt bien, « NetExplorer Share » – c’est le nom de cette offre – arrive juste au moment où WeTransfer annonce un changement de ses conditions d’utilisation qui lui permet de s’attribuer quasiment tous les droits sur les fichiers qui transitent par ses services.

À l’inverse, « NetExplorer Share » se revendique comme « souverain » et respectueux de la confidentialité des fichiers qu’il gère.

L’outil a été testé en version bêta par environ 160 structures publiques et privées, dont Vinci Energies, Bpifrance ou le Centre hospitalier de Clermont-Ferrand.

Quelles sont les fonctionnalités de NetExplorer Share ? Côté destinataire, NetExplorer Share est accessible sans création de comptes. L’outil propose une interface web ainsi que des intégrations natives à Outlook et Google. Le but de l’éditeur, historiquement basé en Occitanie (à Toulouse), est de ne pas (trop) changer les habitudes des utilisateurs qui veulent envoyer des fichiers volumineux. « Nous avons voulu une solution aussi simple que WeTransfer, mais conforme aux exigences des DSI », affirme Bertrand Servary, dirigeant de NetExplorer. La solution doit également permettre de superviser l’ensemble des flux via une console dédiée : suivi des transferts, gestion des droits, blocage des liens, activation de l’authentification forte, export des logs. Chaque partage peut être paramétré (durée de validité, interdiction de téléchargement, authentification à double facteur). Les liens de dépôt personnalisés permettent par ailleurs aux organisations de collecter des fichiers externes sans exposer leur système, tout en conservant une traçabilité.

Un WeTransfer souverain Sous le capot, les fichiers sont hébergés en France. « L’une de nos grandes forces réside dans l’expertise et la maîtrise complète de notre solution, du développement logiciel à l’hébergement souverain. » Bertrand ServaryNetExplorer « Nous disposons de nos propres serveurs, situés dans des datacenters parmi les plus performants en France et classés Tier 3+ et Tier 4 », explique Bertrand Servary au MagIT. « Ces infrastructures sont la propriété de NetExplorer, ce qui nous permet de garantir un haut niveau de souveraineté, de sécurité et de performance ». Les centres de données de NetExplorer sont également certifiés (Tier 3+ et 4), conformes ISO 9001, ISO 27001, et HDS « sur toute la chaîne, infrastructure comprise ». Son service est labellisé « Numérique Responsable ». Green IT oblige, l’éditeur met en avant l’impact environnemental de sa solution, qui vise à limiter le stockage inutile des pièces jointes dans les messageries et à optimiser les volumes de transfert, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte carbone des échanges numériques.

Un secteur de l’échange souverain de fichiers bien fourni « L’une de nos grandes forces réside dans l’expertise et la maîtrise complète de notre solution, du développement logiciel à l’hébergement souverain », insiste Bertrand Servary. « Nous sommes éditeur et hébergeur, ce qui nous permet de nous engager contractuellement sur des niveaux de disponibilité et de sécurité élevés ». Un point différenciant, selon lui, par rapport à des offres concurrentes proches comme Nextcloud, GoFast, Parsec ou Pydio qui reposeraient « sur l’assemblage de briques open source ». La philosophie de NetExplorer Share se rapproche en revanche de celle de Oodrive. « Ils partagent avec nous cette approche sur la maîtrise de bout en bout et sur la qualité de leur service », confirme Bertrand Servary qui insiste cependant sur le fait que ses outils se concentrent sur le partage de fichiers. Le secteur des alternatives souveraines pour l’échange de fichiers est en tout cas bien fourni.