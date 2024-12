IA génératives : promesses tenues et prévisions déçues de 2024

En 2023, l’Intelligence artificielle générative (GenAI) avait fait une entrée fracassante dans les entreprises et dans les discussions du grand public. En 2024, les LLMs (grands modèles de langage) ont rapidement évolué, et les usages ont gagné en maturité. Mais toutes les prévisions des analystes ne se sont pas forcément réalisées. Bilan de ce qui s’est réellement passé cette année.

En début d’année, on prévoyait une évolution plutôt lente de la régulation sur les systèmes d’IA, qui suivrait le rythme habituel des législations IT. Malgré la directive (executive order) signée par le président Joe Biden en novembre 2023 sur la sécurité de l’IA et l’entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA ( AI Act ) en 2024, peu s’attendaient à des avancées majeures.

Car l’IA remplace peu à peu des emplois où la main-d'œuvre vient à manquer, comme dans la logistique, le service client ou la création de contenu. « Que les IA fassent de plus en plus ce que font les humains est un juste fait. Les personnes qui sauront exploiter l’IA de manière efficace deviendront les plus précieuses [pour les employeurs] » prévient Daryl Plummer, analyste chez Gartner.

Conclusion

2024 a confirmé que l’IA générative progressait à un rythme impressionnant, mais les défis en termes de régulation, d'adoption et d'impact sociétal restent nombreux.

Les années à venir détermineront si ces technologies parviendront à transformer durablement les entreprises et les modes de travail. Ou si le soufflet retombera, avec des évolutions plus modérées et contraintes par des problématiques comme l’empreinte énergétique et écologique qui devraient pousser (2025 le confirmera-t-il ?) vers des modèles plus frugaux, plus petits, plus spécialisés, et vers des mélanges d’IA.