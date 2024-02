Dev et IA : bientôt ce sont les humains qui seront « dans la boucle »

Le domaine du développement est souvent cité comme un de ceux qui bénéficient le plus de l’intelligence artificielle générative, ou qui sont le plus affectés par elle. Récemment, l’ancien co-CEO de Workday, aujourd’hui à la tête d’un éditeur spécialisé dans l’IA appliquée aux RH, Chano Fernandez confiait au MagIT qu’il pensait que les gains de productivité pour les développeurs pourraient rapidement atteindre les 50 %.

Forrester fait exactement la même prévision. Et va même plus loin.

Le potentiel TuringBots se révélera réellement d’ici 2032

Pour illustrer la puissance de l’évolution des TuringBots, Diego Lo Giudice évoque l’exemple, encore balbutiant, d’une démonstration d’OpenAI où ChatGPT analyse en entrée un croquis dessiné sur une page de carnet et produit en sortie un code HTML.

Pour autant, nous n’en serions qu’au tout début. D’ici 2024, Forrester anticipe un gain de productivité moyen de 15 % à 20 %. Bien, mais pas énorme.

Sur la période 2024 à 2028, les choses devraient en revanche nettement s’accélérer avec des gains de productivité qui doublent (pour atteindre les 50 % de Chano Fernandez). IA générative et développeurs humains seront alors « des pairs » (comprendre « quasiment des égaux »), qui se partagent équitablement la production du code.

Et d’ici 2032, « à mesure que l’IA se sera améliorée, ce sera l’humain qui entrera dans la boucle [pour superviser le code] et non plus l’IA », dixit Diego Lo Giudice. C’est alors un gain de productivité de 80 %, voire plus, que prédit Forrester.

Une révolution plus qu’une évolution donc.