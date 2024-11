IA générative : et si c’était une chance pour l’emploi ? (étude)

Alors que les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi inquiètent, notamment en France, une étude du Capgemini Research Institute, menée auprès de 1 500 cadres dans 15 pays, tend à montrer que cette famille de technologies pourrait finalement être une opportunité aussi bien pour les jeunes talents que pour les fonctions de directions.

La majorité des cadres pense également que les juniors vont devenir plus autonomes sur leur poste et évoluer vers des fonctions de management opérationnel. Dans cette optique, la proportion de managers dans les équipes, toutes fonctions confondues, pourrait passer de 44 % à 53 % dans les 3 ans.

Selon Capgemini, les collaborateurs en début de carrière pourraient ainsi gagner jusqu’à 18 % de temps de travail grâce à la GenAI . Plus globalement, 71 % des managers anticipent une mutation profonde de ces postes juniors qui passeraient progressivement de la création de contenus à leur vérification assistée par l’IA.

7 heures de gagnées par semaine pour les cadres

Au-delà des collaborateurs juniors, l’impact de l’IA générative s’annoncerait tout aussi positif pour les fonctions de direction.

Aujourd’hui, les dirigeants consacreraient encore plus d’un tiers de leur temps à des tâches administratives. L’automatisation pourrait leur permettre de se recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée : planification stratégique ou résolution de problèmes complexes.

Concrètement, les outils d’IA générative seraient à même de libérer jusqu’à sept heures par semaine pour les cadres. Et près de huit dirigeants sur dix sont convaincus que cette technologie aura un impact positif sur leur productivité – et cela d’ici douze mois.

Enfin, 78 % des cadres voient déjà en l’IA un levier d’aide à la décision et à la résolution de problèmes, et plus de la moitié d’entre eux anticipent une spécialisation accrue des fonctions managériales, transformant en profondeur les modèles organisationnels traditionnels.