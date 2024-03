Cyberattaque France Travail : état des lieux au 14 mars 2024

« Potentiellement, les données personnelles de 43 millions de personnes » sont susceptibles d’avoir été « exfiltrées ». C’est la phrase choc du communiqué de presse dans lequel France Emploi annonce, ce mercredi 13 mars 2024, avoir été victime d’une cyberattaque.

Selon ce communiqué, une base de données « aurait été extraite de façon illicite », contenant « les données personnelles d’identification des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, mais ayant un espace candidat sur francetravail.fr ».

Que s’est-il passé ?

Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés. Le sont en revanche les « nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresses mail et postale et numéros de téléphone ».

Sur son site Web, Cybermalveillance.gouv.fr indique que l’intrusion a duré du 6 février au 5 mars 2024. Dans un courriel adressé à la rédaction, la direction générale de France Travail indique que ses équipes « ont constaté des requêtes suspectes sur notre SI à des heures inhabituelles (soir et week-end) rattachées à des comptes de conseillers Cap Emploi ».

Les accès concernés ont été immédiatement coupés. Les conseillers concernés ont été contactés et « ont affirmé ne pas être à l’origine de ces requêtes ». Le détournement de compte a été établi « pour deux conseillers Cap Emploi », mais « des analyses sur d’autres cas sont en cours ».