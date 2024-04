Les SSD coûtent 25 % plus cher qu’il y a six mois

Au cours du dernier trimestre de 2023, les prix des SSD ont connu une hausse d’un peu plus de 25 %. Cette tendance devrait se poursuivre en 2024, principalement en raison d’une pénurie de l’offre. Celle-ci est manifestement organisée par les fabricants dans le but de faire grimper les tarifs et, donc, d’augmenter leurs marges.

En octobre 2023, les prix des SSD avaient chuté pour atteindre une moyenne de 0,075 $ par gigaoctet, par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, depuis lors, les prix des disques SSD par gigaoctet ont grimpé en flèche pour atteindre une moyenne de 0,095 $/Go cette semaine, soit une augmentation de 26,67 %.

Pendant ce temps, les prix par gigaoctet des disques durs mécaniques sont restés stables, se situant légèrement en dessous de 0,05 $/Go pour les disques SAS et à 0,035 $/Go pour les disques SATA.

En se basant sur ces prix, un client qui prévoit de déployer une capacité de 20 To de mémoire flash devrait dépenser 400 $ de plus qu’il y a six mois. Si ce déploiement concerne 100 To, le coût supplémentaire serait de 2 000 dollars, et pour 1 Po, il atteindrait 20 000 dollars de plus.

Le cabinet Trendforce en déduit que les SSD bon marché appartiennent désormais au passé.

L’évolution des prix des SSD analysée pendant un an

Ces chiffres résultent d’une analyse exclusive menée par notre confrère Computer Weekly, qui a collecté chaque semaine les prix des disques SSD sur Amazon.com et les a agrégés sur diskprices.com, avec une moyenne de plus de 625 prix et spécifications collectés chaque semaine. Les données sont segmentées en fonction du type de disque (flash ou rotatif) et le prix moyen par gigaoctet est calculé chaque semaine. Ces données couvrent des disques d’une capacité allant de moins de 1 To à 24 To (disque dur) et 8 To (SSD), avec une moyenne de 3,7 To par disque mis en vente.

Au cours d’une période de 12 mois, plus de 30 000 prix et spécifications de SSD ont ainsi été recueillis, avec des moyennes calculées chaque semaine pour les SSD TLC, QLC et MLC (ou non spécifiés), ainsi que pour les disques rotatifs SAS et SATA.

Bien que cette analyse repose sur les prix d’Amazon.com, le volume de données collectées révèle des tendances significatives en matière de tarification. Il s’agit d’une estimation des coûts des disques disponibles pour les petites entreprises et les consommateurs, des informations que les fournisseurs de stockage ne rendent pas toujours publiques.

Les données montrent que les prix des SSD ont chuté jusqu’à un minimum d’environ 0,075 $/Go en octobre 2023, puis ont rapidement augmenté pour atteindre près de 1 centime de dollar par gigaoctet cette année.