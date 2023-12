Bilan 2023 : en stockage, peu d’innovations matérielles

On retiendra de l’année 2023 que les grands fabricants d’équipements de stockage ont lancé des versions commercialement plus optimales de leurs baies de disques. Mais sans véritablement innover dans la partie matérielle, font remarquer les analystes.

« Lorsque l’on fait le bilan des produits de stockage mis sur le marché cette année, on s’aperçoit finalement que l’essentiel des efforts a porté sur une simplification des offres matérielles et une attractivité commerciale. Tous ces fournisseurs ont compris que la pandémie de Covid-19 a durablement modifié les cycles de renouvellement des baies de disques et qu’il n’y avait pas d’urgence à investir dans des innovations matérielles », estime Brent Ellis, analyste chez Forrester Research.

« Il faut aussi estimer que les sociétés de financement ont moins investi dans les startups du stockage de données depuis la pandémie, alors que les startups sont historiquement un vivier d’innovation pour les fabricants de baies de disques », observe Marc Staimer du cabinet de conseil Dragon Slayer Consulting.

NetApp et Pure Storage se sont battus sur les versions économiques

On se souvient ainsi que NetApp et Pure Storage, grâce aux prix particulièrement attractifs des mémoires NAND QLC, ont mis sur le marché des baies de SSD qui, à capacité égale, coûtent à peine plus cher que des baies à base de disques durs.

En février, reprenant une formule technique et une appellation marketing inventées par Pure Storage sur ses baies SAN FlashArray//C, NetApp met sur le marché des baies AFF séries C (C250, C400 et C800) qui supportent 48, 96 ou 144 SSDs QLC de 15 To chacun. Les baies AFF sont hybrides : même s’il est possible de s’en servir en mode bloc (SAN), les entreprises les achètent majoritairement comme des NAS (mode fichiers). Ces AFF Série C sont vendues pour les applications non critiques – sauvegarde, diffusion de contenus – qui se contentent amplement des défauts des SSD QLC (usure accélérée et latence plus importante sur les écritures intensives).

En mars, Pure Storage réplique en déclinant le même concept cette fois-ci sur des baies NAS, les FlashBlade//E, qui font tomber le prix du Go à 20 centimes. Pure Storage fabriquant ses propres SSD, appelés DFM, leur format plus dense (jusqu’à 48 To par unité) permet de mettre plus de capacité par étagère rack que NetApp, leader des NAS.

Mais en juin, Pure Storage persiste à dire que les SSD QLC sont tout aussi valables pour les usages en mode bloc (par exemple pour les clusters VMware). Il lance ainsi une nouvelle famille de baies SAN FlashArray//E, qui reprend les caractéristiques économiques de ses nouveaux NAS.

En juillet, puis en octobre, NetApp répond à Pure Storage en s’attaquant à son marché, avec une nouvelle gamme de baies, cette fois-ci uniquement SAN, les ASA. Et il les décline elles aussi en ASA Série-C, avec un prix de 50 centimes/Go.

Les deux rivaux ont vu arriver en fin d’année un troisième acteur bien décidé à jouer le même jeu qu’eux : Huawei. Le fabricant chinois lançait en septembre la baie SAN OceanStor Pacific 9920 puis, en novembre, la baie NAS OceanStor Dorado 2100. Ces deux produits déclinent des configurations très haut de gamme dans un format modulaire – on peut n’installer qu’un module de 2U pour commencer – qui permettent aux PME de s’équiper au meilleur prix.