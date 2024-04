En France, Databricks gagne du terrain par le bas

Databricks n’a pas les revenus de son concurrent principal, Snowflake. Quand ce dernier a terminé son année fiscale 2024 avec 2,67 milliards de dollars de chiffre d’affaires, Databricks affiche un résultat de « plus de 1,6 milliard de dollars » au 31 janvier 2024, en hausse de 50 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, Databricks aurait un peu plus de clients que son grand compétiteur –, plus de 10 000 contre plus de 9 400 chez Snowflake. Précisons que Databricks s’est organisé pour rapporter ses revenus comme une entreprise cotée en bourse, mais elle n’a aucune obligation de communiquer l’ensemble de ces indicateurs financiers – dont ses pertes –, contrairement à Snowflake.

Une croissance tirée par la région EMEA qui a bénéficié d’une croissance annualisée de plus de 70 %, selon l’entreprise dirigée par Ali Ghodsi.

La France tire la croissance de la région EMEA « La France est l’un des pays importants pour nous en EMEA, il est tout en tête de liste quand l’on regarde les chiffres de croissance », assure Guillaume Brandenbourg, vice-président régional et directeur France chez Databricks, depuis un point presse réalisé lors du Data Intelligence Day, un événement organisé à Paris par l’éditeur le 23 avril dernier. Entre 2023 et 2024, l’éditeur a étendu son empreinte auprès des grands groupes français. « Nous travaillons avec environ 70 % des entreprises du CAC40 », affirme-t-il tout en précisant que les ETI et certaines startups sont intéressés par son « lakehouse ». Si bien que Databricks s’installera cette année dans un nouveau bureau parisien plus grand pour accueillir ses 150 salariés français, contre une centaine en mars 2023. « Les équipes ont quasiment doublé l’année dernière », signale le directeur France. Celles-ci accompagnent à la fois les clients et les partenaires de l’éditeur. L’Hexagone n’est pas le seul pays concerné par ce phénomène en Europe. À Londres, le siège européen est désormais situé sur Windmill et accueille 400 personnes. Les bureaux de Belgrade, Amsterdam et Munich devront également être agrandis. Il faut dire que les éditeurs ont longtemps eu tendance à s’installer d’abord au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, puis à étendre leur force commerciale depuis l’Empire vers les autres pays européens. Databricks ne fait pas exception. En France, l’éditeur est installé depuis 2018, où il a « commencé petit avec trois à quatre collaborateurs ». En 2020, Guillaume Brandenbourg a rejoint une équipe d’une vingtaine de personnes.

Gagner (petit à petit) la confiance des directions Cette croissance, le dirigeant l’explique également en partie par une maturité plus tardive des entreprises françaises, en matière de traitement de données, que leurs homologues britanniques. « Pour autant, nous sommes très satisfaits de l’accueil du marché français au regard de notre offre », tient à préciser le dirigeant. Il constate surtout que l’éditeur a réussi à convaincre petit à petit les grands comptes, exemples à l’appui. « Cela fait déjà plus de 5 ou 6 ans que nous collaborons avec Michelin, et au commencement, nous avons dû mériter leur confiance », reconnaît Guillaume Brandenbourg. « Maintenant, ils adoptent nos solutions à grande échelle. Engie est également un cas exemplaire. Il y a trois ans, leur engagement était bien moindre, mais depuis lors, la tendance s’est nettement inversée ». Convaincre quelques groupes ne suffit pas à Databricks pour s’assurer l’adhésion à long terme de ses clients français. « Il y a beaucoup d’autres clients chez qui cet effort reste à faire, ce qui demande de prouver que nos engagements ne sont pas du vent, que l’on continue à innover sur la plateforme, à être cohérent d’un point de vue tarifaire », liste le dirigeant. « Il ne faut pas le cacher, la réduction des coûts est un sujet important pour nos clients depuis quelques années. Et c’est bien d’être au rendez-vous aussi de ces attentes-là », note-t-il, deux années de suite auprès du MagIT. Si l’exécution de charge de travail Apache Spark demeure un point d’entrée principale pour certains clients, dont Kiliba, le fait que Databricks ait musclé les capacités de sa plateforme pour porter les charges de travail analytiques, de machine learning, de deep learning et d’IA générative le rendrait plus intéressant au regard des potentiels clients. Surtout depuis que Databricks intègre Unity Catalog, sa couche de gouvernance, dans l’ensemble des modules de sa plateforme. C’était d’ailleurs le sujet principal lors du Data Intelligence Day, avant même l’IA générative qui pour certaines entreprises reste un point sur leur feuille de route technique. « Très souvent, nous sommes très proches des besoins exprimés sur le marché et donc c’est rassurant et utile pour nos clients », vante le dirigeant français.