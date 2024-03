SAP infuse la gouvernance et l’IA générative dans Datasphere

Présentées hier lors de l’événement virtuel SAP Data Unleashed, ces fonctionnalités ajoutent la modélisation des données, la gouvernance des données et l’IA générative (GenAI) à la plateforme accessible à la demande (as a service) Datasphere.

Datasphere est le fruit du renommage l’année dernière de SAP Data Warehouse Cloud (DWC). Une opération que SAP a justifiée par les évolutions apportées au produit ces quatre dernières années. Datasphere peut gérer et traiter les données provenant de sources diverses à travers l’organisation dans un environnement unifié. Datasphere se déploie depuis la SAP Business Technology Platform (BTP), une PaaS que l’éditeur allemand interconnecte avec son ERP.

L’une des priorités des entreprises aujourd’hui est la mise en œuvre d’une stratégie holistique en matière de gouvernance et de traitement de données. Problème, c’est aussi un défi majeur, avance Juergen Mueller, directeur technique de SAP, lors de l’événement SAP Data Unleashed.

Un écosystème de données ouvert

SAP aurait pris la bonne direction en mettant l’accent sur un écosystème de données ouvert et une couche sémantique au-dessus de toutes les sources avec Datasphere, considère Doug Henschen, analyste chez Constellation Research.

« SAP Datasphere doit favoriser l’accès aux données, ce qui permet aux départements d’exploiter toutes les données au sein de l’entreprise. » Doug HenschenAnalyste, Constellation Research

Les systèmes partenaires de SAP, notamment Collibra, Databricks, Google BigQuery et Snowflake, ont été intégrés dans la Datasphere d’un client, et SAP utilise désormais la compréhension contextuelle de ses applications et des objectifs commerciaux de ses clients pour alimenter la recherche vectorielle, le Knowledge Graph et la GenAI, poursuit l’analyste.

« Les clients de SAP me disent que l’architecture de type “data fabric” de Datasphere leur donne la flexibilité d’accéder à tout ce dont ils ont besoin dans le cloud sans avoir à déplacer ou à répliquer les données à grands frais », affirme l’analyste.

Selon une étude de GigaOm de mars 2024 commandée par SAP, l’architecture « Data Fabric » permettrait d’économiser 138 % du coût total de possession par rapport à un déploiement « DIY ». Là où un gros déploiement de la Data Fabric de SAP coûterait 8,5 millions de dollars, une implémentation spécifique avec des outils tiers reviendrait à plus de 20 millions de dollars. Ces chiffres sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, puisque GigaOm ne précise pas quelles sont les solutions concurrentes ou les méthodes « maison » évaluées.

Toutefois, la qualité des données est une question distincte d’intégration et de préparation des données, que SAP peut traiter avec ses technologies d’intégration accessible depuis la BTP, signale Doug Henschen.

« SAP Datasphere doit favoriser l’accès aux données, ce qui permet aux départements d’exploiter toutes les données au sein de l’entreprise », commente-t-il. « La plateforme fournit des moyens de créer des places de marché de données et d’appliquer le concept de data mesh, c’est-à-dire d’unifier les méthodes de gouvernance et de traitement des données à travers des entités commerciales distribuées ».

« Les problèmes liés aux données désordonnées et aux mauvaises stratégies de gestion sont un fléau qui affecte tous les aspects de la transformation de l’entreprise. » Joshua GreenbaumDirecteur, Enterprise Applications Consulting

Il est important que SAP continue à poser les bases d’une gestion et d’une gouvernance des données de qualité, déclare Joshua Greenbaum, directeur chez Enterprise Applications Consulting.

« En effet, les problèmes liés aux données désordonnées et aux mauvaises stratégies de gestion sont un fléau qui affecte tous les aspects de la transformation de l’entreprise, dont le déploiement des fonctionnalités avancées de l’IA », insiste-t-il.