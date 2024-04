GenAI et DevOps : GitLab veut convaincre les clients les plus exigeants

L’éditeur sait très bien que la filiale de Microsoft a pris le devant de la scène en matière de génération de code et d’assistance par IA aux développeurs. Il compte toutefois prouver qu’il peut faire autant, voire mieux que son compétiteur, sur le théâtre de l’IA générative.

C’est pourquoi il a annoncé la disponibilité générale de GitLab Duo Chat, une interface conversationnelle permettant aux développeurs d’interagir avec de grands modèles de langage sous-jacent en langage naturel. Elle fait partie intégrante de l’offre Duo.

Elle reprend les principales caractéristiques de Duo, son offre consacrée à l’assistance au développement propulsé à l’IA générative. Il s’agit d’en savoir plus sur les fonctionnalités propres à GitLab, d’expliquer du code, de le refactoriser et de générer des tests.

GitLab met l’accent sur Duo Enterprise

Ces fonctionnalités préexistaient à Duo Chat, mais David DeSanto, Chief Product Officer chez GitLab explique au MagIT qu’elles sont également entrées en disponibilité générale en même temps que l’interface utilisateur.

Plus précisément, par défaut, les interactions en langage naturel avec Duo Chat sont propulsées par Claude 2.1, et bientôt Claude 3 d’Anthropic. « Suivant le cas d’usage, si la question est posée par un développeur, elle peut être routée vers un autre modèle afin d’obtenir une réponse plus précise. Cela dépend de la complexité de la question et suivant le niveau de confiance dans la réponse mesurée par nos garde-fous », explique le Chief Product Officer.

Duo est aussi compatible avec la plupart des IDE du marché, à savoir VS Code, ceux de Jetbrains et les IDE Web. L’assistant peut s’intégrer aux versions SaaS, self-managed et dédiées de sa plateforme pour peu que les clients aient souscrits aux offres Premium ou Ultimate. Il est compatible avec douze langages de programmation : C++, C#, Go, Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby, Rust, Scala, Kotlin et TypeScript.

L’offre n’était que préalablement disponible pour les clients SaaS de l’éditeur. « Au cours des trois prochains mois, nous nous concentrerons sur la mise à disposition de ces fonctions d’IA à nos clients self-managed », affirme David DeSanto.

Duo est divisé en deux éditions qui incluent toutes deux Duo Chat. Duo Pro est proposé à partir de 19 dollars par mois par utilisateur. Duo Enterprise, à partir de 39 dollars par utilisateur par mois, n’est pas encore disponible, mais doit réunir davantage de fonctionnalités.

« Pour nous, les deux fonctionnalités les plus populaires auprès de nos clients sont l’analyse des causes profondes et la remédiation des vulnérabilités. » David DeSantoChief Product Officer, GitLab

Résumé des discussions, des « issues » et des « epics » (un ensemble d’issues et de features réunis dans un ensemble thématique), des merge requests, des revues de code, mais aussi explication et résolution des vulnérabilités, analyse des causes profondes des problèmes, prévision du temps de développement de features, génération de rapports et mesure de l’impact de l’IA… : voilà les éléments mis en avant par l’éditeur pour mettre la primeur sur l’offre Duo Enterprise. A contrario, Duo Pro se concentre sur la génération et la complétion de code.

« Aujourd’hui, le développement ne représente que 25 % de la livraison de logiciels et le reste du temps, les développeurs font d’autres choses », affirme le CPO. « Si vous accélérez la livraison de code, mais que vous remplissez des “backlogs”, pour le reste, vous générez plus de stress chez les équipes ».

Il s’agit de couvrir tout, sinon une grande partie, du cycle du développement logiciel dans une approche DevSecOps.

« Pour nous, les deux fonctionnalités les plus populaires auprès de nos clients sont l’analyse des causes profondes et la remédiation des vulnérabilités », ajoute-t-il.