Gen AI : le français Mistral lève 600 millions $ et dépasse les 6 milliards de valorisation

Mistral, un des champions français de l’IA générative, aurait bouclé un nouveau tour de table et levé environ 600 millions de dollars. Ce nouvel apport, révélé par le Wall Street Journal et TechCrunch, valoriserait l’entreprise à 6 milliards, soit trois fois plus qu’en décembre.

Deux actionnaires auraient participé à cette levée – General Catalyst and Lightspeed Venture Partners. Ainsi qu’un nouvel entrant, le fonds DST qui a déjà investi dans des acteurs comme Facebook, WhatsApp, Spotify, etc.

Pour mémoire, Microsoft a également investi dans Mistral, tout comme NVIDIA, Snowflake, Salesforce ou encore Databricks. C’est dire si cette pépite fondée par des anciens de Meta et de Google suscite de l’intérêt.