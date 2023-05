IA générative : les clients de SAP sont attentifs, mais ont d’autres priorités

Après avoir annoncé un partenariat avec IBM pour infuser Watson dans SAP Start, l’éditeur allemand en a dévoilé un autre avec Microsoft pour intégrer les fonctionnalités d’IA générative du géant du cloud. SAP combinera Microsoft 365 Copilot et Viva Learning avec l’outil HCM SuccessFactors. Il utilisera principalement les capacités d’Azure OpenAI pour propulser son expérience.

Lors du Sapphire à Orlando et son événement satellite à Barcelone, SAP a présenté deux cas d’usage principaux de l’IA générative. Le premier consiste à aider les recruteurs à rédiger des offres d’emploi types ou enrichir des documents qu’ils ont déjà rédigés. Dans ce cas-là, SAP entend utiliser les API d’OpenAI associées à Microsoft 365 pour générer ces contenus à partir des données contenues dans SuccessFactors. Ironiquement, les usagers pourront s’appuyer sur l’assistant Copilot pour détecter et remplacer des mots ou des phrases qui contiendraient des biais de recrutement ou des éléments de vocabulaire qui ne seraient pas assez inclusifs. Après une vérification manuelle effectuée, il sera possible de publier automatiquement les annonces sur SuccessFactors.

SAP veut infuser l’IA générative dans SuccessFactors Au moment d’organiser les entretiens avec les candidats sélectionnés, depuis Microsoft Teams, les utilisateurs pourront générer des listes de question en fonction du rôle recherché. Dans le cadre de leur processus d’apprentissage, les jeunes employés pourront utiliser la version de Copilot intégrée dans Viva Learning pour obtenir des recommandations de cours et de parcours de formation référencés dans SucessFactors en langage naturel. Selon Christian Klein, PDG de SAP, il s’agit de proposer aux entreprises des fonctionnalités « concentrées sur les besoins métiers des entreprises » (Business oriented AI, en VO). Le responsable a tenu à rappeler que l’IA est présente dans une forme ou une autre dans les produits SAP. Lors de Sapphire, l’éditeur a présenté le fonctionnement d’un algorithme de matchmaking infusé dans SAP Ariba Guided Sourcing permettant de comparer les offres de plusieurs fournisseurs suivant leur prix, la qualité des produits, la durée de livraison et un score de durabilité. Dans SuccessFactors, SAP imagine que Copilot de Microsoft pour assister les recruteurs à rédiger leurs offres d'emploi. Interrogé par LeMagIT, Christian Klein anticipe le fait que l’éditeur intégrera des capacités d’IA générative au sein de SAP Signavio et Build plutôt que d’investir en premier lieu dans la génération de code ABAP. « Nous avons déjà ce que nous appelons des « Large Business Process Models », de grands modèles BPMN qui permettent de comparer des processus et d’obtenir des recommandations pour choisir le plus approprié suivant l’usage recherché et ce que les clients existants ont déjà mis en place », détaille Dee Houschen, Head of Product and Global Marketing pour SAP Signavio. « Sur la feuille de route, nous prévoyons d’intégrer un LLM avec SAP Build pour faciliter le déclenchement des automatisations des flux de travail ».

Un domaine naissant Il y a tout de même quelques points qui démontrent que SAP compte, pour le moment, faire acte de présence dans ce domaine naissant. Tout d’abord, l’éditeur n’a pas annoncé de date de disponibilité précise quant à la solution concoctée avec Microsoft. De plus, bien que l’éditeur promet d’utiliser l’intelligence artificielle de manière responsable, il n’a pas détaillé comment les données des employés et des recruteurs sont protégés, même si les porte-paroles du groupe assurent qu’elles ne sont pas partagées avec Microsoft et OpenAI. Aussi, SAP n’investit pas lui-même dans le développement de modèles d’IA générative. « Il y a beaucoup de solutions disponibles sur le marché. Nous n’avons pas à réinventer la roue », justifie Michael Ameling, Senior Vice President, Chief Product Officer BTP », et Head of Intelligent Enterprise & BTP Foundation chez SAP, lors d’un point presse. « Nous affinons tout de même l’apprentissage de ces modèles préentrainés selon les cas d’usage », précise Steffen Pietsch, vice-président, responsable de la gestion des produits SAP BTP chez SAP, auprès du MagIT. Le responsable ajoute que l’éditeur a acquis la startup Askdata et qu’il infuse sa solution d’interrogation des données en langage naturel dans SAP Analytics Cloud.