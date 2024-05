IA : DataStax lance une base vectorielle prête à l’emploi pour le RAG

L’éditeur DataStax, spécialiste des bases de données NoSQL, lance HCDP, acronyme de plateforme de données hyperconvergée (Hyper-Converged Data Platform). Il s’agit d’une offre prête à l'emploi pour les entreprises qui souhaitent enregistrer leurs documents dans une base de données vectorielle, de sorte à pouvoir alimenter la base de connaissance d’une IA générative lorsqu’on l’interroge avec des prompts.

Les vecteurs sont des représentations mathématiques de concepts, de mots et d'images utilisées par les systèmes d'IA générative pour permettre de poser des questions et pour savoir comparer des ensembles de données. Le but ici est d'obtenir des résultats pertinents au-delà des connaissances qui avaient servi à entraîner l’IA. C’est-à-dire en prenant en compte les données les plus récentes que peut fournir une entreprise.

La plateforme HCDP doit servir à bâtir des plateformes d’IA générative qui peuvent fonctionner dans un datacenter. Elle comprend les microservices fonctionnels que Nvidia a écrits pour développer des applications d’IA générative, dont la fonction RAG (retrieval augmented generation) qui est justement celle qui injecte de manière transparente des données privées issues de bases vectorielles dans les prompts.

« Grâce à ce produit, les entreprises peuvent mettre en œuvre l'IA générative à partir de leurs propres données et de grands modèles de langage tels qu’ils sont disponibles sur le marché. Une entreprise n’a ici plus besoin de confier ses données à un tiers susceptible de faire perdre le contrôle sur la façon dont elles sont utilisées », argumente Bill McLane, le directeur technique de DataStax.

Outre les entreprises qui souhaitent garder le contrôle de leurs données pour des raisons de conformité et de sécurité, HCDP s’adresse aussi à celles qui disposent déjà d'importantes bases de données et qui, par exemple, ne souhaitent pas migrer ces données vers le cloud pour des raisons de coût.