Stockage : l’équipementier Bontaz choisit un SDS contre les pannes

Bontaz est un équipementier automobile discret, mais sur les épaules duquel pèse l’enjeu d’avoir une informatique qui ne tombe jamais en panne. Et pour cause : en un demi-siècle, l’entreprise est devenue le leader mondial des électrovannes et des gicleurs, deux dispositifs hydrauliques qu’il conçoit et fabrique pour le compte de la quasi-totalité des constructeurs automobiles. Dans le monde, une voiture sur deux est équipée des produits qui sortent de ses 24 usines, réparties dans 11 pays.

« Tous les systèmes informatiques de notre flotte industrielle, mais aussi les serveurs qui servent aux développements et aux prototypes, en direct avec les bureaux d’études des constructeurs automobiles, sont en France. Ce sont 130 serveurs virtualisés qui exécutent des applicatifs – PLM, CAO, simulation... – mais aussi des postes virtuels, des services de partage de fichiers ou encore des services d’e-mail », résume Benoit Belleraud, responsable Systèmes et Réseaux chez Bontaz. Il témoigne des raisons qui l’ont incité à déployer par deux fois un système de stockage SANsymphony de DataCore.

« L’ensemble fonctionne sur deux serveurs ESXi de VMware. Jusqu’en 2015, nous synchronisions les contenus de ces deux serveurs vers deux autres serveurs, situés dans une salle de secours, dans un autre bâtiment. La synchronisation se faisait automatiquement, en temps réel, au niveau du stockage, de sorte que si nous avions une panne dans une salle, nous pouvions reprendre l’activité en cours depuis la seconde salle. Mais, en réalité, cela ne fonctionnait pas. »

Le problème ? Le siège industriel, situé près d’Annecy, est fréquemment sujet aux coupures électriques, aux pannes de climatisation. Et, à chaque fois, il fallait démarrer les serveurs de secours, puis leur injecter les données qui avaient été synchronisées. « Une opération qui pouvait nous prendre plusieurs heures », se souvient, amer, Benoit Belleraud. « Ce n’était pas à proprement parler un plan de continuité d’activité. »

L’enjeu : un SDS qui raccroche automatiquement le stockage aux VMs En 2015, donc, Bontaz n’en peut plus de perdre autant d’heures d’activités critiques. D’autant que ces temps d’arrêt pénalisent tous les salariés du groupe qui dépendent de l’informatique du siège - l’équipementier compte 4000 salariés – ainsi que la collaboration avec les constructeurs automobiles. Benoit Belleraud se rapproche de son intégrateur IT, l’entreprise Résiliences, également basée à Annecy. Son diagnostic est que la synchronisation des salles ne se faisant qu’au niveau des baies de stockage Hitachi, il manque un système qui raccroche automatiquement les volumes aux bons serveurs, où qu’ils se trouvent. Techniquement, il faut passer par un système de virtualisation du stockage ou, plus exactement, un SDS (Software Defined Storage). Résiliences propose de déployer SANsymphony, de l’éditeur DataCore. Benoit Belleraud, esponsable Systèmes et Réseaux chez Bontaz. Le bénéfice est immédiatement mesurable, même s’il prend un peu de temps à configurer la première fois. Il s’agit de définir des « datastores », c’est-à-dire de segmenter le stockage en modules logiques qui doivent avoir une certaine taille, se lancer avec certains serveurs et selon des règles de priorité et de bande passante à préciser. Dans ce contexte, les serveurs physiques fonctionnent dans les deux salles, soit quatre ESXi en tout, et Bontaz répartit les VMs entre eux. Si une panne survient sur l’une des deux salles, SANsymphony se reconfigure pour basculer toute l’activité sur l’autre. Automatiquement. Et immédiatement. SANsymphony présente un autre intérêt : sa fonction de sauvegarde en cache CDP. « Nous sauvegardons tous les jours nos serveurs vers une troisième salle, avec le logiciel Veeam. Cette sauvegarde nous permet de revenir en arrière quand des données sont détruites, typiquement à cause d’une erreur humaine. Le problème est que nous ne pouvons revenir qu’à la sauvegarde de la veille. La fonction CDP est complémentaire dans le sens où elle sauvegarde localement et en temps réel toutes les données créées ou modifiées depuis les dernières 24 heures », explique Benoit Belleraud. Et d’illustrer avec un exemple : « ce système CDP nous a sauvé la vie plus d’une fois. A un moment, vous vous rendez compte que vous venez de perdre des documents très importants, tantôt qui doivent être consultés par toutes les filiales, tantôt parce qu’il s’agit de documents comptables absolument critiques. Et, dans la minute qui suit l’incident, vous les avez déjà récupérés. »