GPT-in-a-Box : Nutanix promet du « One click GenAI »

Nutanix veut reproduire les recettes de son succès dans le domaine de l’infrastructure sur la GenAI. En quelques mots, le spécialiste de l’hyper-convergence et des environnements multi-cloud veut permettre de déployer et de gérer les charges de travail d’intelligence artificielle (IA) où bon leur semble avec la plus grande simplicité possible.

« Nous allons simplifier l’IA comme nous avons simplifié l’infrastructure », promet ainsi Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix.

Nutanix a d’ailleurs profité de sa conférence. Next 2024, qui s’est tenue à Barcelone fin mai, pour présenter la version 2.0 de sa solution GPT-in-a-Box. Si

la première itération, lancée en août 2023, a fait office de PoC et a permis de valider les attentes des clients, la nouvelle venue doit marquer l’entrée en production des solutions d’intelligence artificielle génératives à l’échelle.

GPT-in-a-Box 2.0 s’articule autour d’une interface utilisateur unifiée pour la gestion des modèles de base et la création de points de terminaison AP. Elle prend en outre en charge la gestion des clés d’accès et intègre les solutions de stockage fichiers et objets Nutanix, ainsi que les GPU Nvidia Tensor Core.

Automatiser le déploiements des LLMs du catalogue Hugging Face Pour gérer les grands modèles de langage (LLM), Nutanix a également annoncé un partenariat avec Hugging Face. Les deux entreprises vont développer une intégration personnalisée de Text Generation Inference, la bibliothèque open source de Hugging Face pour le déploiement en production de LLMs. L’idée est d’avoir un processus complètement automatisé pour leurs déploiement sur les infrastructures Nutanix à partir de GPT in a Box. Il est également possible d’intégrer des modèles spécifiques (OpenAI, Mistral AI, etc.) sans passer par Hugging Face, précise Thomas Cornely, Senior Vice President of Product Management de Nutanix. Détails de l'offre GPT-in-a-Box de Nutanix Au travers d’un second partenariat noué avec Nvidia, Nutanix fournira également une interface utilisateur simplifiée pour déployer et configurer les micros-services du catalogue NIM du fondeur de Santa Clara. Pour la partie infrastructure, GPT-in-a-Box s’appuie sur les dernières évolutions apportées par la plateforme de gestion des environnements Kubernetes, NKP, également dévoilée par Nutanix lors de son événement barcelonais. Celle-ci permet automatiquement de dimensionner et d’allouer des clusters dédiés aux charges de travail de GenAI, sur site et dans le cloud. Nutanix va également tirer parti de la prise en charge à venir de GPU Direct Storage de Nvidia pour l’accélération des charges de travail d’IA et de machine learning.