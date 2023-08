Nutanix lance un bundle « GPT-in-a-Box » pour simplifier les projets d’IA

Nutanix lance lors de cette rentrée GPT-in-a-Box, une version de son système d’hyperconvergence enrichie avec toute une pile préconfigurée de logiciels d’intelligence artificielle, dont des modèles d’apprentissage et des frameworks. GPT-in-a-Box est commercialisé avec des services de conseil censé aider les entreprises à déployer l’infrastructure la plus adéquate. Que ce soit en termes de matériels (processeurs, RAM, GPU ; etc.) comme de logiciels ; en l’occurrence quels composants d'IA choisir pour servir quel but.

Selon Nutanix, l’IA suppose un mélange si savant de logiciels et d’équipements que les entreprises ont besoin qu’on les épaule pour définir les déploiements avec le plus d’efficacité possible. Entrent également en compte entreprises les préoccupations en ce qui concerne la confidentialité et la gouvernance dans les applications d'IA.

« Il s'agit d'une activité qui consomme, crée et génère beaucoup de données. Et les discussions sur ce qu'il est possible de faire sur site tournent souvent autour de la confidentialité et de la gouvernance », explique Thomas Cornely, responsable des produits d’administration chez Nutanix. « GPT-in-a-Box est une plate-forme clés en main pour l'IA. Elle sert à déployer du matériel et des logiciels pour entraîner et réentraîner des modèles, puis est en mesure d'exposer les résultats aux développeurs d'applications. »