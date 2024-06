Nutanix se rapproche de Dell sur fond de concurrence acharnée avec VMware

Nutanix n’a pas attendu longtemps pour se rapprocher de Dell, lequel a rompu son accord cadre qui le liait à VMware en janvier dernier. Alors que le constructeur texan avait quelque peu tourné le dos à Nutanix dont il était pourtant un partenaire historique - la faute à l’entrée dans son giron de VMware par le biais du rachat d’EMC - les relations semblent se réchauffer entre les deux géants de l’infrastructure.

À l’occasion de sa conférence .Next 2024, qui se tenait à Barcelone fin mai, Nutanix a ainsi annoncé un partenariat avec le fabricant texan tournant autour de deux piliers majeurs. D’une part, Dell va proposer des appliances embarquant les solutions Nutanix AOS et AHV basées sur ses serveurs de calcul PowerEdge. D’autre part, le Texan est le premier fournisseur de solutions de stockage sur IP supporté par sa plateforme AOS.

Dell redevient ainsi un partenariat privilégié de Nutanix pour la fourniture d’appliances d'hyperconvergence, aux côtés de Cisco, Fujitsu, HPE, Lenovo et Supermicro. Comme l’explique au MagIT Thomas Cornely Senior Vice President of Product Management de Nutanix, cette partie du partenariat va surtout « renforcer le go-to-market de Nutanix », puisque c’est Dell qui s'acquittera de la commercialisation et de l'entretien de ces offres. À noter qu’elles seront accessibles via son programme commercial par souscription Apex.

Nutanix supporte enfin une solution de stockage tierce en IP L’autre partie, qui va permettre d’utiliser des baies de stockage PowerFlex de Dell comme stockage primaire pour les infrastructures AOS, via le protocole IP, revêt par ailleurs une importance toute particulière. Dans les faits, la Nutanix Cloud Platform for Dell PowerFlex fonctionnera avec les baies du texan sur base ScaleIO et VxFlex OS, qui seront vues comme du stockage AOS. Cette capacité était de longue date réclamée par les clients et les partenaires. Que Dell soit le premier à en bénéficier en dit beaucoup sur la stratégie de Nutanix. « L’objectif est de permettre à nos clients de conserver leurs anciens matériels quand ils passent sur Nutanix », explique Rajiv Ramaswami, le PDG de Nutanix. Thomas Cornely confie que la fonctionnalité, qui devrait être disponible en preview d’ici à cet été, avait d'ailleurs demandé beaucoup d'efforts de la part des équipes de R&D. Et si, pour l’instant, il ne souhaite pas parler d'exclusivité avec Dell, il affirme que « la plupart des ressources sont pour l’instant dédiées à ce dernier ». Plusieurs facteurs viennent expliquer le choix de Dell. « Aujourd’hui beaucoup de nos très gros prospects ont des infrastructures Dell qu’ils souhaitent conserver. C’est un argument très important pour nous », explique Sammy Zoghlami, directeur des ventes de Nutanix pour la région EMEA.