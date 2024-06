Nutanix fait renaître sa Kubernetes Platform

Nutanix fait fructifier l’acquisition de D2IQ afin de bâtir une plateforme Kubernetes capable d’exécuter toute application moderne, où les clients le désirent. À l’occasion de son événement .Next 2024 qui a rassemblé près de 4300 visiteurs à Barcelone fin mai, le spécialiste des solutions d’hyperconvergence a détaillé ses plans pour son architecture cloud native.

Exit donc le NKE (Nutanix Kubernetes Engine), la solution héritée de la plateforme Karbon développée en interne il y a quelques années. Il se voit remplacé par NKP (Nutanix Kubernetes Platform), qui reprend l’architecture de D2iQ, une startup américaine rachetée l’an passé.

« L’objectif avec D2iQ est de pouvoir proposer une pile fonctionnelle qui soit le plus conforme possible avec les préceptes de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation) », assure Thomas Cornely, directeur des produits de Nutanix (à gauche sur la photo).

Évidemment, Nutanix ne s’est pas contenté de renommer sa récente acquisition. Il l'a solidement intégrée à sa pile logicielle multicloud. La solution permet ainsi de gérer indifféremment les distributions Kubernetes conformes CNCF, qu’elles soient exécutées depuis des environnements Nutanix sur site ou en cloud, ou qu’elles soient exécutées sur d’autres environnements.

La plateforme est par ailleurs intégrée aux différents services de Nutanix, notamment aux solutions de stockage (bloc, fichier et objet) ainsi qu’à Nutanix DataBase pour la gestion des bases de données. « L’objectif est de pouvoir administrer tous les composants nécessaires à au fonctionnement de la distribution Kubernetes de votre choix », argumente Tobi Knaup, aujourd’hui directeur des opérations Cloud Native chez Nutanix, et fondateur initial de D2iQ (à droite sur la photo).

Une évolution de NKE très attendue

L’offre Nutanix Kubernetes Platform se décline en trois niveaux. NKP Starter est inclus dans Nutanix Cloud Infrastructure et remplace NKE pour fournir des clusters clés en main sur les versions les plus récentes de Kubernetes. NKP Pro ajoute le support des projets cloud natifs avec la fourniture d’une pile complète regroupant les services de données sur la plateforme de Nutanix. Enfin, NKP Ultimate apporte des capacités de gestion de flotte, y compris la possibilité d'installer, d'exécuter et de surveiller des clusters dans le cloud public.

« Les capacités de NKP à pouvoir gérer les environnements Kubernetes conformes CNCF, sur n’importe quelle cible, étaient très attendues par plusieurs de nos clients français », confie au MagIT un représentant de l’éditeur.

L’intégration de NKP à la plateforme cloud de Nutanix vient par ailleurs gommer les lacunes des environnements Kubernetes en matière de gestion du stockage.

« Les fonctionnalités intégrées par NKP sont celles que nous demandions depuis déjà plusieurs mois pour NKE », se réjouit ainsi Farid Bouamar, DevOps Team Leader chez Hardis, qui a justement créé une pile CICD entière sur la plateforme Nutanix. « Nous allons pouvoir automatiser tous les aspects infrastructure, MCO et installation dont la gestion manuelle n’a jamais présenté beaucoup d’intérêt pour nous », explique-t-il.