Qlik fait fructifier ses acquisitions autour de l’IA (et Talend)

Depuis le Qlik Connect – La lune de miel se passe bien entre Qlik et Talend. Après quelques frictions avec Bercy qui avaient fait traîner la conclusion du rachat pour des raisons réglementaires, l’intégration de Talend à Qlik a depuis été menée au pas de charge par l’éditeur d’origine suédoise.

« Qlik et Talend sont aujourd’hui une seule et même entreprise », confie Mike Capone, le CEO de Qlik, au MagIT. « L’intégration complète, tant sur la partie gouvernance que du côté des produits, a pris entre 7 et 8 mois ».

Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir le premier aboutissement du rapprochement. Lors de l’événement Qlik Connect (ex-QlikWorld) qui s’est tenu début juin à Orlando, l’éditeur a présenté Qlik Talend Cloud, une plateforme ELT et ETL complète et intégrée, qui introduit de nombreuses capacités pouvant faire défaut à Qlik.

« L’objectif derrière cette nouvelle solution est d’avoir un socle de données uniforme pour toutes les tâches d’IA et d’analytique », détaille Mike Capone. Elle offre en tout cas des outils pour l’ingestion et la transformation en regroupant les fonctionnalités de Talend, mais aussi de Stitch, racheté également par Qlik.

Industrialiser l’IA La suite embarque également une place de marché de données pour assurer la découverte et la curation d’ensembles de données et des « produits de données », à l’aide d’une recherche en langage naturel, des outils d’ingénierie avec des options no-code et low-code, et un score de confiance pour les modèles et les applications d’IA basé sur une évaluation des données sous-jacentes. « L’objectif derrière cette nouvelle solution est d’avoir un socle de données uniforme pour toutes les tâches d’IA et d’analytique. » Mike CaponeCEO de Qlik « Qlik Talend Cloud est l’industrialisation de toutes nos capacités d’intégration et de qualité des données en une seule plateforme, afin d’accélérer le développement et le déploiement de pipelines de données pour les applications analytiques et d’IA », résume Mike Capone. Qlik met également l’emphase sur la qualité et la confiance des données. L’éditeur adjoint à la suite Qlik Talend Cloud un système de scoring et des options de traçabilité plus poussées, pour assurer aux utilisateurs le moins d’aberrations possible dans leurs usages de l’IA. En clair, il s’agit d’une évolution de Talend Trust qui est complété de capacités de gouvernance et d’inspection des résultats générés par l’IA.

Augmenter la sûreté de l’IA « Les clients vont forcément rencontrer des problèmes de sécurité et de sûreté. Nous les aidons donc à organiser, cataloguer et transformer ces données afin qu’elles soient prêtes pour l’IA. Et nous ajoutons par-dessus un AI Trust Score, qui permet de mesurer la fiabilité des données par rapport à la façon dont elles sont obtenues », explique Mike Capone au MagIT. Mais Talend n’est pas la seule acquisition que Qlik a décidé de faire fructifier. Le rachat de Kindy en janvier 2024 permet à l’éditeur de rattraper son retard sur ses concurrents, notamment Tableau et MicroStrategy, en matière d’analyse des données non structurées grâce à la GenAI avec Qlik Answers. « Nous voyons déjà les premières avancées avec, pour la première fois, la capacité d’interroger facilement les data lakes afin de faire remonter les informations. Nous pouvons par ailleurs aller consulter l’objet pour valider la réponse générée par le prompt », nous explique James Sayer, chief strategy officer de Qlik. L’assistant va ainsi pouvoir tirer profit des intégrations existantes avec Snowflake et Databricks, mais aussi Sharepoint.

L’IA est une opportunité pour l’analytique En parallèle de ces annonces qui font la part belle à l’intelligence artificielle, Qlik a tenu à rappeler que cette dernière n’était pas une menace quant à son activité. « C’est au contraire une opportunité colossale d’aider les utilisateurs à tirer toujours plus de leurs solutions analytiques », estime Mike Capone. Photo de Mike Capone au Qlik Connect - ©Qlik Parmi les plans de l’éditeur pour y arriver, on peut citer l’automatisation de la création des datamarts à partir de prompt (qui devrait arriver prochainement). Dans la même veine, Qlik entend renforcer les capacités d’analyse prédictive de sa plateforme. « Là où auparavant les utilisateurs étaient suspendus aux plannings des data scientists pour avoir leurs modèles prédictifs, nous allons pouvoir optimiser la création de ces derniers », précise Adam Mayer Technical Product Marketing Director. Accessible à travers Insight Advisor, cette fonctionnalité reprend par ailleurs les mêmes impératifs de traçabilité et d’analyse des réponses générées par l’IA. « L’idée est que vous puissiez comprendre comment les modèles ont pu générer ces indicateurs », précise Mike Capone.