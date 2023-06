Ça y est, c’est fait. Qlik a officiellement racheté Talend. Les différentes étapes juridiques et réglementaires sont passées. Place à présent aux synergies produits, aux intégrations et à la stratégie de Qlik. Et pour aborder ces sujets, qui de mieux placer que le président de Qlik, lui-même, Mike Capone (qui a accordé un entretien au MagIT) ?

LeMagIT : Qlik a l’air particulièrement enthousiaste avec le rachat de Talend. Pourquoi cet engouement de votre part ? Talend va-t-il tant « changer la donne » que cela pour Qlik ?

Mike Capone : Oui, nous sommes incroyablement enthousiastes sur ce que nous allons pouvoir faire grâce à Talend.

Mike Capone, le PDG de Qlik Mike Capone, le PDG de Qlik

Nous avons agi rapidement et avec audace pour être décisifs – parce que nous considérions qu’il ne s’agissait pas d’une simple acquisition, mais plutôt d’un mouvement stratégique majeur qui, selon nous, peut redéfinir toute l’industrie.

Alors que de plus en plus d’organisations cherchent à investir pour exploiter leurs données, nous avons créé le plus grand éditeur indépendant de solutions d’intégration, de gestion de la qualité des données et d’analytique. Y compris avec de solides fonctionnalités d’IA et de Machine Learning qui transforment rapidement la façon dont nous alimentons l’innovation, dont nous stimulons la croissance et dont nous apportons plus de valeur à nos clients et à nos partenaires.

Quel est le poids de Stitch dans ce rachat ?

Nous sommes particulièrement emballés par la gamme de produits de Stitch, à la fois pour la technologie elle-même et pour les capacités cloud (facilité du démarrage et de l’utilisation) qu’elle apporte.

Stitch dispose d’une excellente base clients. Des milliers de personnes l’utilisent comme une plateforme d’intégration de donnée en mode SaaS. Ces capacités viendront s’ajouter à celles de nos produits pour tous nos clients (les nouveaux comme les actuels).

Vous disiez récemment que Talend allait « vous occuper un bon moment ». Quels sont les chantiers que vous allez lancer (technologie, organisation des équipes, etc.) ?

« Notre but est de construire une plateforme cloud de bout en bout, sur tous les domaines de la gestion des données. » Mike CaponeQlik

Chez Qlik, nous avons mis au point une approche très efficace pour intégrer les entreprises. Cette approche recouvre tous les chantiers : la technologie, les personnes, les systèmes et les processus.

Nous avons une équipe dédiée qui fait avancer tous ces dossiers afin d’assurer que les intégrations se font en douceur, mais aussi qu’elles ne nous détournent pas de notre objectif principal, c’est-à-dire fournir à nos clients des solutions et des services de haute qualité en matière de données et d’analytique, et protéger leurs investissements.

Pouvez-vous partager une feuille de route ? À Qlik World, vous évoquiez « une plateforme de bout en bout avant 2024 », ce timing est-il toujours d’actualité ?

Nos équipes produits respectives (celle de Talend et de Qlik) et nos équipes ingénierie ont commencé une série de sessions de partage de connaissances pour identifier les toutes premières opportunités d’utilisation commune des produits des deux entités.

« Aucun client ne sera laissé de côté. Ils pourront toujours utiliser Qlik ou Talend séparément. » Mike CaponeQlik

À QlikWorld, nous avions montré comment les offres actuelles peuvent déjà fonctionner ensemble en tirant parti des API et des capacités existantes des produits. La feuille de route ira plus loin et l’identification de nouvelles opportunités continuera au cours des prochains trimestres.

Prochainement, nous partagerons la vision d’un portefeuille unifié qui ira de l’intégration des données à l’IA. Nous ferons en sorte qu’avec ce nouveau modèle, nos clients ils puissent tirer parti de la puissance à la fois des solutions Qlik et Talend.

Mais nous veillerons aussi à protéger leurs investissements ! Aucun d’entre eux ne sera laissé de côté. Ils pourront toujours utiliser Qlik ou Talend séparément, comme ils l’ont fait jusqu’ici.

Et maintenant ? Que manque-t-il pour compléter encore Qlik ? Planifiez-vous d’autres rachats ?

Nous avons fait des investissements significatifs – aussi bien internes (croissance organique) qu’externes (avec des rachats). Notre but, à nouveau, est de construire une plateforme cloud de bout en bout, sur tous les domaines de la gestion des données. Nous pensons qu’elle propose aujourd’hui une valeur unique à nos clients.

Cela étant dit, nous regardons toujours le marché. Nous travaillons constamment avec nos clients et nos partenaires pour comprendre leurs besoins et voir comment nous pouvons les aider à tirer encore plus de valeur de leurs données.

Avec le passage continu au cloud, avec la modernisation du paysage analytique et avec l’énorme élan autour de l’IA, je trouve qu’il n’y a jamais eu de période plus excitante pour travailler dans ce secteur. Et nous continuerons à regarder les différents moyens pour asseoir encore notre leadership.