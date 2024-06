Feuille de route : Tableau refait le point pour ses clients français

Ainsi, l’équipe française a représenté Tableau Pulse, en disponibilité générale depuis le mois de février 2024. Cet outil combine BI, machine learning et IA générative pour avertir les usagers de changement de métriques.

Les différences entre Tableau Pulse et Einstein Copilot for Tableau

Auprès du MagIT, Stéphanie Pussiau, SAVP et directrice générale de Tableau en France depuis mars 2024 explique qu’il faut bien distinguer Tableau Pulse, et l’autre outil infusé à l’IA générative Einstein Copilot for Tableau. Tableau Pulse est concentré sur les opérations et doit simplifier l’expérience des consommateurs de KPI (viewers). Il permet de distribuer auprès des métiers des indicateurs clés triés sur le volet et les informer de leur évolution, en sus de les expliquer en langage naturel. La directrice France perçoit un taux d’adoption « proche des 100 % » de Tableau Pulse, qu’elle perçoit déjà en interne. « Cela permet de distribuer les KPI auprès des métiers à travers les canaux de leurs choix. Ils n’ont plus besoin de chercher à plusieurs tableaux de bord ou de demander aux analystes de leur remonter la bonne information », explique-t-elle.

Einstein Tableau for Copilot, lui, cible en premier lieu les analystes. Le module attenant à Tableau permet d’explorer des données en langage naturel et de produire des visualisations – une fonctionnalité qui cible en premier lieu les nouveaux venus sur Tableau – ou encore d’aider à préparer des jeux de données et à configurer des algorithmes consacrés à différentes analyses. Lors d’une démonstration, Fabien Van Schuerbeek, Solution Engineer chez Tableau, a montré qu’il était possible non seulement d’obtenir des conseils pour un cas d’usage d’analyse des sentiments, mais également d’exécuter, après vérification, les processus proposés par l’assistant dans Tableau Prep.

« Il n’y a pas besoin de connaître beaucoup Tableau Prep et l’assistant fait une bonne partie du travail, mais il ne remplace pas l’analyste : il reste encore beaucoup à faire en matière de mise en qualité et de préparation de données », avance Fabien Van Schuerbeek.

Enfin, une fonctionnalité permettant de générer des descriptions pour les sources, les classeurs et les tables dans Tableau. La plupart de ces fonctionnalités sont en bêta disponibles « à la fin de l’été 2024 ». Le support complet du français devrait être disponible avant la fin de l’année.