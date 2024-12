EasyVista rajoute de l’IA dans sa version 2024.3

L’éditeur français EasyVista, spécialiste de l’ITSM, de la supervision (ITOM), du support à distance, et de la gestion des services d’entreprise (ESM) sort la version 2024.3 de sa plateforme. Parmi les principales nouveautés, EasyVista annonce ses premières fonctionnalités à base d’Intelligence artificielle générative pour « un support plus intelligent et proactif ».

Un premier pas dans l’IA générative

Les nouveautés de cette 2024.3 ont été développées avec les partenaires et les clients de l’éditeur, assure EasyVista.

« La version 2024.3 concrétise notre vision qui consiste à unifier le support et les opérations IT », résume Patrice Barbedette, CEO de la société. « Avec des tableaux de bord unifiés […] et des outils d’IA alimentés par des LLM, elle permet aux équipes IT de résoudre les problèmes plus rapidement, de les prévenir de manière proactive et de fonctionner de manière fluide », avance-t-il.

Plus concrètement, cette « release » propose de surveiller et de mesurer, en temps réel, la performance applicative sur les postes utilisateurs et sur les sites clients avec un nouveau module baptisé EV Digital Experience Monitoring. Le module EV Orchestrate ajoute, quant à lui, une « automatisation intelligente » destinée à rationaliser les flux de données.

Une autre brique, EV Insights, modélise les données dans des tableaux de bord plus poussés et des rapports personnalisables. Le but étant d’être « data-driven ».

Enfin, EV Pulse AI – le module infusé à la GenAI – fournit des suggestions et des recommandations, basées sur l’IA, aux agents de support (cf. image ci-dessous).