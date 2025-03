En intégrant Quickwit, Datadog veut lancer une solution « cloud-prem »

Datadog est l’une des solutions d’observabilité les plus populaires du marché. Populaire, oui, mais actuellement limité au cloud. C’est pour autant une opportunité pour l’éditeur, selon les déclarations d’Olivier Pomel, CEO de Datadog lors de la présentation des résultats fiscaux du quatrième trimestre fiscal 2024, le 13 février.

« Il existe certains segments intéressants du marché dans lesquels nous ne sommes pas présents aujourd’hui, notamment en raison de la présence de grandes flottes IoT ou de parcs IT sur site », déclare-t-il. « […]Certains clients souhaitent néanmoins les gérer, et ils commencent à s’intégrer progressivement dans l’ensemble, à mesure qu’ils trouvent un équilibre entre leurs ressources sur le cloud et celles qu’ils conservent sur site ».

Suivre l’évolution du « monde on-premise » Outre le fait d’attirer les clients vers le cloud, Datadog espère étendre la supervision d’infrastructure sur site depuis la plateforme d’observabilité. D’après Yrieix Garnier, vice-président produit chez Datadog, certains clients souhaitent également « gérer des logs dans le cloud, mais pouvoir les conserver on premise ». « Le monde on-premise évolue, mais il ne disparaît pas. Je ne sais pas si cela restera vrai dans dix ans, mais il y a certains clients qui, effectivement, veulent ramener des données on premise », ajoute-t-il. De fait, l’ingestion et le stockage de logs en cloud coûtent cher. « Je ne sais pas réellement si c’est une réalité, mais certains clients pensent que stocker les données sur site, à l’aide de technologies compatibles S3 coûte moins cher », avance Yrieix Garnier. À cela s’ajoutent les normes liées à la résidentialité des données, dont la réglementation DORA. Selon le vice-président produit, pour répondre à cet enjeu, l’éditeur étend déjà la disponibilité de sa plateforme sur différentes régions cloud. « Nous sommes présents dans une région aux États-Unis (Virginie du Nord, us-east-1), ainsi que sur une instance Gov Cloud, au Japon et en Allemagne à travers la région Francfort d’AWS », précise-t-il. « Nous accélérons notre feuille de route en 2025 afin de déployer notre plateforme sur davantage de datacenters cloud ». Et de préciser que la « réglementation actuelle n’empêche pas ses clients d’utiliser Datadog », d’autant que l’éditeur a mis en place différents mécanismes pour anonymiser les données sensibles dans les logs. Néanmoins, certains clients espèrent conserver localement des logs considérés comme sensibles. Aussi, l’éditeur a récemment lancé une offre consacrée à la supervision des infrastructures Oracle Cloud. Les instances OCI sont par nature hybrides, mais ici, Datadog ingère l’ensemble des logs sur sa plateforme, sur AWS donc. Il y a toutefois un ingrédient supplémentaire dans la besace de l’éditeur qui devrait lui permettre de mieux répondre aux demandes de ses clients. En janvier, il a annoncé l’acquisition de Quickwit, une entreprise fondée à San Francisco par des Français.