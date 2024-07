Service client : Salesforce prépare des agents (semi) autonomes

Salesforce a présenté mercredi en préversion d’« agents autonomes d’intelligence artificielle ». Ils sont actuellement en phase pilote et devraient être lancés dans le courant de l’année.

Ces bots autonomes, appelés Einstein Service Agent, promettent de s’appuyer sur les grands modèles de langage (LLM) pour détecter l’intention du client, invoquer des flux et déclencher des actions dans l’instance (l’Org) Salesforce d’une entreprise, selon Ryan Nichols, chef de produit Service cloud chez Salesforce. Le traitement du langage naturel, l’analyse prédictive et l’IA générative sont combinés pour trouver les réponses aux questions posées par les clients d’une entreprise.

Remplacer les bots difficiles à configurer

Les bots actuels doivent être configurés avec l’aide d’un moteur de règles. Les entreprises doivent envisager tous les scénarios en vue de proposer des solutions aux problèmes rencontrés, tels que les retours, les remboursements, les changements de mot de passe et les renouvellements d’abonnements. Mais dès que les clients – de surcroît souvent mécontents – utilisent un terme qui n’est pas dans l’ontologie (le lexique) du bot ou qu’il pose une question avant une autre, l’expérience s’en trouve fortement dégradée.

Les agents autonomes aidés par l’IA générative peuvent en théorie détecter plus précisément les problèmes en comprenant mieux la question du client (par exemple, lorsqu’il demande de « renvoyer » un article, le robot sait qu’il veut dire « retourner ») et en résumant le processus à suivre pour y parvenir. Salesforce précise qu’Einstein Service Agent fonctionnera sur WhatsApp, Apple Messages for Business, Facebook Messenger et par SMS. Il interprétera non seulement les textes, mais aussi les images, les vidéos et les sons que les clients téléchargent quand ils ne trouvent pas les mots pour décrire leur souci. En clair, Salesforce exploite un grand modèle de langage multimodal ou plusieurs LLM.

Einstein Service Agent est une émanation d’Einstein Skills builder, qui permet, dans le contexte du CRM, de déclencher des flux de travail Flow et l’appel à des bases de connaissances. En sus des Orgs Salesforce, la solution pourrait tirer ses réponses des documents stockées sur Sharepoint, Confluence, Google Drive ou des sites Web des entreprises. Pour l’heure, ce mécanisme fonctionne surtout avec les objets du CRM.