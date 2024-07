L'UE laisse planer le doute sur le financement des projets open source

Lancée en 2018, l’initiative NGI était déjà présente à l’agenda de l’ancêtre d’Horizon Europe, Horizon 2020.

Entre 2020 et 2024, 500 projets portés par 18 organisations et entreprises ont reçu un financement estampillé NGI, pour un total de 27 millions d’euros.

Bien que mentionné à trois reprises dans le plan stratégique 2025-2027 publié en avril dernier, les initiatives NGI ne seraient pas citées dans le brouillon du programme de travail Horizon 2025, selon la lettre ouverte rédigée par l’association Petites Singularités et republiée par la plupart des signataires.

« NGI contribue à un vaste écosystème puisqu’une grande portion du budget alloué est dévolue au financement de tierces parties par le biais des appels ouverts (open calls) », lit-on dans la lettre ouverte. « Ils structurent des communs qui recouvrent l’ensemble de l’Internet, du matériel aux applications d’intégration verticale en passant par la virtualisation, les protocoles, les systèmes d’exploitation, les identités électroniques ou la supervision du trafic de données », poursuivent les auteurs.

De manière générale, le document laisse apparaître la volonté de la Commission européenne d’augmenter la taille des enveloppes (en moyenne, entre trois et huit millions et jusqu’à 80 millions d’euros) pour un plus petit nombre de projets consacrés à l’IA et l’IA générative , les supercalculateurs, l’informatique quantique, les hubs de données ou encore les technologies liées au réseau.

NGI n’est cité directement qu’à deux reprises. En filigrane, il s’agit de financer les premières démonstrations du Web 4.0 et des « mondes virtuels » qu’il rendrait possibles. Aussi, la CE compte financer les collaborations entre les initiatives et les programmes qu’elle compte pousser d’ici la fin 2025. Cela renvoie à des objectifs exprimés par la Commission en 2023.

Plus de fonds pour un plus petit nombre de projets

Le programme de travail évoque néanmoins le financement de logiciels libres et open source à travers l’initiative Open Europe Stack et l’écosystème 3C Networks.

La Commission s’intéresse « principalement » au financement de technologie « de confiance » pour sécuriser le réseau, les agents d’IA et les usages des utilisateurs d’Internet, ainsi que des technologies transactionnelles et décentralisées (blockchain) open source assurant l’interopérabilité et l’intégrité des données. Le terme « principalement » est souligné, laissant à penser que la porte est ouverte au financement d’autres « biens communs numériques ».

Toutefois, le brouillon du programme Horizon Europe pour 2025 évoque une enveloppe globale de 10 millions d’euros, et jusqu’à 400 000 euros par projet, sachant que la CE préférerait financer un maximum de tierces parties dans une fourchette comprise entre 50 000 et 150 000 euros par projet d’une durée de neuf à douze mois. Le document pose plusieurs conditions d’attributions de fonds.

Jusqu’ici les enveloppes proposées par le NGI, étaient plutôt simples à obtenir et étaient généralement comprises entre 5 000 et 50 000 euros. Ces sommes paraissent faibles, mais portent les travaux de recherche et développement chez des entreprises et organisations derrière des projets libres et open source.

« NGI est un instrument de financement bottom-up extrêmement rentable, crucial pour l’innovation open source en Europe. Sa disparition serait une grande perte pour les TPE/PME innovantes et les nombreux acteurs du logiciel libre qui en ont bénéficié », renchérit Stéfane Fermigier, fondateur et CEO d’Abilian et coprésident du CNLL, sur LinkedIn.

« Les résultats de l’enquête indiquent que les solutions NGI s’adressent à divers écosystèmes et ont une communauté externe active, favorisant la collaboration et l’innovation au sein de la communauté des logiciels libres et open source (FOSS) », notait Gartner dans un une étude commandée par la Commission européenne et publiée en avril 2024. « Le financement a eu un impact positif sur la société, la politique, la normalisation, le choix et la durabilité de l’UE, en encourageant l’innovation et l’intégration dans les initiatives existantes ».

D’après les propos recueillis par The Registrer auprès d’un porte-parole de Next Generation Internet, l’initiative ne disparaît pas et il confirme que les projets autour du Web 4.0, des mondes virtuels, d’Open Europe Stack et de 3C Networks assurent l’octroi de fonds pour 2025, sans préciser de montant. NGI considère que le brouillon du programme de travail d’Horizon 2025 ne devait pas être publié.