Microsoft réaffirme son engagement envers OpenAI

Microsoft rejette les allégations selon lesquelles sa décision d’annuler ou de reporter des projets de centres de données aux États-Unis et en Europe serait le signe d’une « relation qui s’effiloche » avec OpenAI.

Le 26 mars 2025, le cabinet d’analyse TD Cowen avait en effet publié une note qui affirmait que Microsoft avait annulé et différé des contrats de location de centres de données qui auraient augmenté sa capacité de calcul d’au moins 2 GW.

D’après TD Cowen, ce revirement serait dû au choix de Microsoft de ne pas prendre en charge de futurs workloads d’entraînement d’OpenAI.

L’analyste en avait déduit que la relation entre les deux entreprises s’effritait. Un avis qui s’appuyait également sur la confirmation par Microsoft, en janvier 2025, que l’accord d’hébergement cloud exclusif avec OpenAI avait été modifié.

Un « droit de premier refus » pour Microsoft

Dans un billet de blog, Microsoft confirmait qu’OpenAI avait souscrit un « engagement important » envers Azure. Mais, ajoutait l’éditeur, ce nouvel engagement comprenait également des modifications de l’exclusivité de la relation entre les deux acteurs pour les nouvelles capacités cloud.

Microsoft disposait désormais d’un « droit de premier refus » (« right of first refusal »). Ce droit signifie que Microsoft peut choisir d’héberger, ou non, les prochaines charges de travail d’OpenAI.

Cependant, si Microsoft ne donne pas suite ou n’est pas en mesure de répondre aux besoins d’OpenAI, ce dernier est libre d’investir dans sa propre infrastructure ou de s’associer à d’autres partenaires.