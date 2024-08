Box rachète Alphamoon pour rendre son OCR plus « intelligent »

Box vient de racheter la startup Alphamoon pour améliorer à la fois sa propre technologie de traitement intelligent de documents (IDP) et son Intelligence artificielle dédiée à la gestion des connaissances (kwoledge management) des entreprises, Box AI.

L’IDP ajoute de l’Intelligence artificielle à l’OCR classique (Optical Character Recognition), capable historiquement d’extraire des caractères des documents papiers numérisés, des PDF non structurés ou d’images.

L’IA permet depuis longtemps le traitement du langage naturel (NLP), la reconnaissance de la structure des documents, ou le routage automatique d’un fichier dans un wrokflow documentaire. Mais Alphamoon ajoute de l’intelligence artificielle générative (Gen AI) à ces fonctionnalités, souligne Box.

Rand Wacker, vice-président de la stratégie produit IA chez Box, explique que la GenAI permet non seulement de résumer les documents, mais aussi de mieux extraire le contenu. L’IA générative peut reconnaître la structure des documents, les classer par catégories et travailler de concert avec les technologies OCR et NLP pour convertir en numérique les documents papier de manière plus précise.

Techniquement, Box n’a pas racheté un LLM (grand modèle de langage), mais une boîte à outils qui améliorera sa plateforme Box AI. Box AI intègre par ailleurs déjà un RAG qui permet d’entraîner ses LLMs sur les documents particuliers d’une entreprise et de cantonner ces LLMs à ces documents pour en assurer la confidentialité. Alphamoon ajoutera de la sophistication à ce processus, vante Box. Utilisé avec d’autres fonctionnalités de Box, il devrait aussi permettre aux administrateurs de créer des outils pour accomplir ces tâches plus facilement.

« Par exemple, imaginons que Alphamoon effectue une reconnaissance optique de caractères (OCR) sur un document, mais qu’une partie de l’extraction – ou toute l’extraction – pose problème. L’outil peut automatiquement l’envoyer dans un LLM », explique Rand Wacker.