Ransomware : forte reprise des hostilités en octobre

En octobre 2024, ransomware.live a compté près de 559 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons… 526 cyberattaques et revendications à travers le monde, un chiffre jamais atteint depuis quatre ans.

La surprise est d’autant plus grande que le mois de septembre était apparu particulièrement calme, avec 349 cyberattaques et revendications initialement, et 391 après corrections.

Plusieurs facteurs ont en tout cas contribué à cette apparente explosion. Tout d’abord, l’enseigne RansomHub continue de s’imposer comme la principale alternative à LockBit 3.0, même si Fog et Killsec se sont montrés particulièrement bruyants au mois d’octobre. Et encore, tout cela vaut alors qu’Akira est resté silencieux durant tout le mois d’octobre – jusqu’à fermer son interface de négociation – de même que Black Basta. Le second a tout juste recommencé à publier des revendications, tandis que la vitrine du premier vient de rouvrir.

Mais les nouvelles enseignes continuent de fleurir comme au printemps, avec des délais de revendication variables.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des cas connus, listés à 264, le chiffre le plus élevé sur un an. En fait, la majorité des régions du monde enregistre une hausse de l’activité malveillante observée, à l’exception du Benelux et des Nordiques. Mais cela ne manque pas d’être parfois trompeur.

Ainsi, en France, la surprise vient du nombre de demandes d’assistance, pour ransomware, reçues par Cybermalveillance.gouv.fr (hors particuliers) durant le mois de septembre : 59, soit huit de plus qu’en septembre et un niveau bas exceptionnel ! En octobre 2023, 150 demandes d’assistance de cette nature avaient été reçues.

Le nombre de cas observés a également progressé, à 19 contre 10 un mois plus tôt. Pour le troisième mois consécutif, le ratio entre le nombre de cas observés et celui de demandes d’assistance se maintient à un niveau n’ayant jamais été aussi élevé.