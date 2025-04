Ransomware : le mois de mars clôture un trimestre record

En mars 2025, ransomware.live a compté près de 640 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 590 cyberattaques et revendications à travers le monde.

Ce décalage s’explique notamment par le délai de revendication observé chez plusieurs enseignes – de quelques semaines à plusieurs mois. On pense bien sûr à Akira, mais cela vaut aussi pour INC Ransom ou RansomHub et encore Qilin, pour ne prendre qu’eux en exemple.

En outre, nous n’avons compté la série de victimes de Cl0p avec l’exploitation en masse de la vulnérabilité CVE-2024-50623 que comme un cas ; une vaste campagne qui a conduit à la revendication de plus de 300 victimes le mois dernier.

Il faut également compter avec les revendications de FunkSec et de KillSec, connues pour être particulièrement fantaisistes, ou celles du vrai-faux nouveau Babuk2, qui apparaît recycler essentiellement des données volées antérieurement et proposées à la vente sur des forums bien connus. La filiale roumaine d’Orange en est passée par là.

Ainsi, à ce jour, nous avons pu estimer et/ou confirmer la date de survenue de plus de 20 % des attaques revendiquées en mars 2025, près de 33 % en février, et plus de 28 % en janvier. Les nouvelles estimations établies nous font relever le compte de cyberattaque et revendications à 572 pour février 2025, et 509 en janvier.

Pour le groupe Play, nous dépassons désormais les 75 % de revendications survenues en 2024 pour lesquelles une estimation de date de survenue est disponible, ou encore 41 % pour RansomHub. Pour l’ensemble des cyberattaques revendiquées ou rapportées en 2024, nous approchons des 28 % de cas dont la date de survenue effective est confirmée ou estimée, contre un peu plus de 25 % pour 2025.

À ce stade, il apparaît évident que le premier trimestre de l’année marque un niveau record pour la menace des rançongiciels, dans le monde entier. Et il semble peu vraisemblable que les ajustements à venir, après examen des revendications à venir en avril, changent profondément cette analyse.

Si l’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des régions touchées par la menace, son niveau observable a considérablement augmenté dans la région Allemagne-Autriche-Suisse (DACH), avec un niveau record de cas, supérieur même à celui d’avril 2024. La région Asie-Pacifique (APAC) a également connu, le mois dernier, une forte progression de signalements.

En France, si la menace apparaît s’inscrire à un niveau inférieur à celui de janvier, il n’en reste pas moins particulièrement élevé, au-delà des niveaux de décembre 2024 et février 2025. En mars, Cybermalveillance.gouv.fr a ainsi reçu plus de 190 demandes d’assistance pour cyberattaque avec ransomware (hors particulier).

Et l’avenir n’est probablement pas radieux. Selon Prodaft, la franchise RansomHouse supporte désormais le Chinois pour ses affidés, tandis que Qilin aurait réussi à recruter des affidés venus de Corée du Nord – entre autres.