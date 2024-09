IA générative : Oracle lance (lui aussi) des agents précâblés

Lors de CloudWorld 2024, Oracle a largement mis en avant ses agents propulsés par des grands modèles de langage.

« Nous nous concentrons sur la fourniture d’agents conçus pour des fonctions spécifiques où nous pouvons mettre en place les garde-fous qui assure leur fiabilité dans les systèmes d’entreprise », déclare Greg Pavlik, vice-président directeur OCI Data/AI chez Oracle.

Ses fonctionnalités spécialement développées pour NetSuite ou pour Oracle Fusion – plus de 50 agents à date – reposent sur les mêmes services proposés aux clients qui souhaiteraient créer leurs propres systèmes d’IA générative.

C’est en ce sens que le fournisseur a dévoilé la disponibilité générale d’Oracle Cloud Infrastructure Generative AI Agents with Retrieval Augmented Generation (ou OCI GenAI Agents with RAG). Ce service avait été annoncé en janvier avant d’entrer en accessibilité limitée en juin.

Il s’agit de livrer des capacités RAG sur étagère afin de simplifier les processus de vectorisation des documents, de configuration de la recherche et du reranking, de programmation, d’intégration ainsi que de génération de contenus.

Il assure que son système permet de propulser des usages dans les centres d’appel, des assistants pour les RH et les comptables, des chatbots pour les clients ou encore des outils d’aide à la recherche augmentée pour les équipes légales.

Pour cela, le fournisseur s’appuie sur sa base de données Oracle Database 23ai. Pour les clients qui ont déjà une souscription sur ce SGBD, OCI GenAI Agents automatise les processus RAG, avance-t-il.

Pour propulser OCI GenAI Agents, Oracle utilise au moins cinq LLM de concert, selon Greg Pavlik. « Nous procédons à la modération et au filtrage du contenu », ajoute-t-il. « Nos garde-fous examinent également les résultats générés et valident si les données sont réellement ancrées dans le système source ».

Les entreprises ont également le choix d’utiliser OpenSearch et son mécanisme de recherche hybride s’appuyant sur les algorithmes BM25 (mots clés) et HSNW (Hierarchical Navigable Small World, pour la recherche vectorielle ). D’ailleurs, c’était la seule base de données accessible au lancement de OCI GenAI Agents.

Cette offre inclut un pipeline d’ingestion de données non structurées et permet de stocker les vecteurs, les indexer et les retrouver. De plus, Oracle GenAI Agents inclut un historique des conversations pour les chatbots.

Un « ingrédient secret »

Pour propulser les 50 agents dans les applications Oracle Fusion, le fournisseur a parfois lui-même fine-tuné les modèles ou demander à ses partenaires d’ajuster leurs LLM.

« Ils [les ingénieurs d’Oracle] entraînent ou exploitent des LLM ou SLM [petits modèles de langage] spécifiques à l’industrie ou au domaine… privés, sécurisés et fonctionnant dans un environnement clos [privé] », déclare Sid Nag, analyste chez Gartner.

« L’ingrédient secret d’Oracle, pourrait-on dire, est son portefeuille de produits applicatifs », affirme de son côté Greg Pavlik. « C’est l’un des plus importants au monde. Nous avons des systèmes majeurs pour les entreprises avec les Fusion Apps. Nous avons un grand nombre de cas d’usage sur le segment des PME/ETI avec NetSuite », continue-t-il. « Nous avons environ 22 secteurs/verticaux différents pour lesquels nous avons des applications spécialisées. Toutes ces applications s’appuient sur nos capacités d’IA générative, et elles forcent constamment l’évolution des modèles ».

« Nous avons environ 22 secteurs/verticaux différents pour lesquels nous avons des applications spécialisées. Toutes ces applications s’appuient sur nos capacités d’IA générative, et elles forcent constamment l’évolution des modèles ». Greg PavlikVice-président directeur OCI Data/AI, Oracle

C’est en tout cas une recette interne. À l’instar de Pegasystems, Oracle fait le choix de limiter l’exposition à ses clients de l’architecture technique. « L’utilisateur final ne s’en préoccupe pas », considère le responsable Data/AI chez Oracle. « Nous faisons tout notre possible pour que la mise en œuvre soit un détail ».

Les porte-parole d’Oracle ont toutefois assuré à plusieurs reprises que le fournisseur ne collecte pas les données des clients pour entraîner ses LLM.

Pour les clients souhaitant aller plus loin et potentiellement créer des agents qui ne sont pas uniquement connectés à une base de connaissances, il faudra mettre en musique divers produits cloud. Il y a par exemple le service de traduction et « d’analyse textuelle » (de détection d’entités nommées) OCI Language, compatible avec une centaine de langues, qui est notamment doté d’un système d’identification des données de santé « protégées ». Il y a d’abord OCI Document Understanding ; celui-ci sert à extraire de documents dans différents formats des données utiles pour enrichir une base de connaissances ou faciliter leur traitement par les LLM sous-jacents. OCI Vision comprend, lui, un ensemble d’outils de computer vision pour différents cas d’usage, de la labélisation de vidéo à la détection d’anomalies depuis le flux d’une caméra installée dans une usine. Enfin, OCI Data Science doit permettre d’entraîner ou de fine-tuner des modèles d’IA, dont ceux en provenance d’Hugging Face, sur des instances Nvidia ou Ampere One.

Oracle a prévu le coup : tout service disposant d’une API est considéré comme un « outil externe » que l’agent pourrait – si on l’y autorise – manipuler.

Ce n’est pas la prérogative de la majorité des clients.

« Les deux obstacles à l’adoption pour les clients sont les suivants : le modèle est-il capable de répondre à mes modèles et besoins spécifiques dans ce flux de travail ou cette application ? » explique Greg Pavlik. « L’autre frein est le prix. Heureusement, les facteurs de coût ont vraiment atteint un point d’inflexion considérable », indique-t-il. « Au cours du dernier trimestre, avec Cohere Command, nous avons obtenu un LLM de 35 millions de paramètres plus efficace que nous pouvons faire tourner avec un seul GPU Nvidia H100. Nous sommes donc très enthousiastes à l’idée de voir ces nouvelles techniques aboutir à des modèles qui sont non seulement meilleurs d’un point de vue linguistique, mais aussi moins chers ».