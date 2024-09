IA et IA générative : NetSuite détaille sa feuille de route

NetSuite a présenté un ensemble de fonctionnalités d’IA et d’IA générative dans sa suite et ses extensions.

La filiale d’Oracle a déjà présenté en mai dernier diverses fonctionnalités, mais a profité de sa conférence annuelle SuiteWorld 2024 pour concrétiser l’infusion des modèles de machine learning, de deep learning et d’IA générative dans différentes solutions de son portfolio SaaS. Certaines fonctionnalités sont déjà accessibles, d’autres le seront d’ici un an. NetSuite a également présenté plusieurs fonctionnalités en cours de développement sans donner de date de livraison.

Par exemple, les fonctions d’IA de NetSuite Analytics Warehouse sont, pour la plupart d’entre elles, entrées en disponibilité générale. Étant donné que la solution est bâtie sur Oracle Analytics Cloud et Autonomous Data Warehouse, elle exploite certains des modèles IA/ML, mais aussi les développements d’Oracle dans le domaine de l’IA générative.

Algorithmes prédictifs avant tout

Les services Oracle Machine learning et AutoML permettent aux clients de NetSuite de simplifier la prédiction des ventes ou de différentes tendances spécifiques pour leurs métiers, à la mode low-code/no-code.

Dans NetSuite Analytics Warehouse, Oracle Machine learning permet d’explorer les données visuellement et d’adapter les modèles de machine learning. Par ailleurs, Oracle NetSuite fournira d’ici un an une liste de modèles « sur étagère » afin de prédire les ventes, des taux d’attrition, des stocks, etc.

En attendant, AutoML permet de choisir une tâche à réaliser, un jeu de données et laisser l’outil trouver le bon modèle pour une tâche de prédiction ou de prévision à accomplir. « Votre équipe n’a pas besoin de savoir quel modèle de data science est le mieux adapté à une prédiction spécifique », vante Evan Goldberg, fondateur et EVP d’Oracle NetSuite. « Elle peut simplement choisir un domaine fonctionnel, remplir les paramètres et exécuter le modèle. Une fois exécuté, ce modèle peut être combiné avec vos domaines dans les classeurs NetSuite Analytics Warehouse ».

Les autres fonctionnalités sont principalement liées à l’exploitation de modèles NLP/NLG, d’IA générative, les fonctionnalités RAG issu d’Oracle Database 23ai et d’Oracle Analytics Cloud (OAC).

Il y a d’abord Auto-Insights, un moyen de générer des visualisations de données à partir d’interaction en langage naturel. Cette fonctionnalité avait été annoncée il y a deux ans dans OAC. « Les Auto Insights sont des visualisations qu’Oracle Analytics génère pour vous sur la base des mesures, des attributs et des relations de votre jeu de données. Vous pouvez ajouter ces visualisations générées à votre classeur », indique la documentation d’Oracle. « Chaque visualisation contient un résumé en langage naturel qui explique la relation entre les attributs et les mesures, et met en évidence d’autres points d’intérêt ». Ce système prend en charge jusqu’à 300 millions de lignes.

Il ne faut pas confondre ces Auto-Insights avec Oracle Analytics AI Assistant, une application propulsée par un modèle d’IA générative et commune à Oracle Analytics Cloud. Celui-ci permet de générer des visualisations de données à partir des données de l’entreprise interrogée en langage naturel. Cet assistant « optimisé pour les tâches analytiques » est compatible avec plusieurs LLM. Oracle laisse la possibilité à ses clients d’intégrer des modèles de langage tiers, dont ceux d’OpenAI. Sous le capot, elle semble exploiter les mêmes fondations qu’Auto-Insights, tout en permettant de générer des rapports plus longs et de poser uniquement des questions.

Explain, lui, doit aider les clients à identifier des indicateurs clés de performances et des anomalies au sein des données. « En un seul clic, vous obtiendrez des explications détaillées sur les facteurs clés et l’analyse de votre ensemble de données, ce qui vous permettra de gagner du temps », promet Evan Goldberg.