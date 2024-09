Infrastructures : Lenovo sort la boîte à outils pour l’IA faite maison

Lenovo veut cibler les entreprises qui préfèrent entraîner et utiliser des modèles d’intelligence artificielle à demeure plutôt qu’envoyer leurs données privées dans des services d’IA en cloud. Dans le cadre de TruScale, son programme commercial d’infrastructures payées à l’usage, le constructeur propose à présent de louer des configurations remplies de GPU Nvidia H100 (entraînement) ou L40S (utilisation), ainsi qu’un système de refroidissement à eau pour les faire fonctionner.

Accessoirement, Lenovo montre lui-même l’exemple du passage à l’IA en dotant sa console d’administration XClarity One d’un assistant d’IA générative – un « copilote » - censé mieux diagnostiquer que les humains les problèmes à venir sur l’infrastructure.

Une offre plus granulaire que chez HPE et Dell

Point saillant, l’offre TruScale GPUaaS (GPU-as-a-Service) comprend, en sus du matériel, le logiciel Intelligent Computer Orchestration qui permet de doser l’usage des machines les plus performantes pour garder la main sur les coûts.

« Lenovo n’est pas le premier à proposer des infrastructures payables à l’usage pour exécuter les traitements de l’IA dans un datacenter privé. Plus tôt cette année, Dell a lancé son programme AI Factory et HPE son programme Private Cloud AI. En revanche, Lenovo a opté pour une approche orientée précision chirurgicale qui fait défaut à ses concurrents », observe Matt Kimball, analyste pour le cabinet de conseil Moor Insights & Strategy, au micro de nos confrères de Techtarget USA.

« Chez les deux autres, on ne peut qu’acheter des grosses briques de calcul. Chez Lenovo, on peut choisir de manière très granulaire combien de performances on accorde à l’IA », précise-t-il.