Serveurs : les ventes de Dell et HPE progressent sur fond d’IA

Dell et HPE, les deux principaux fournisseurs d’infrastructures x86 pour les entreprises, ont livré ces derniers jours leurs derniers résultats trimestriels. À l’instar de Lenovo qui l’avait fait quelques semaines plus tôt, ils annoncent une explosion des ventes de leurs serveurs. Et ils l’expliquent par la croissance phénoménale de la demande pour des machines capables d’exécuter des services d’IA, tant pour l’entraînement de modèles que pour leur utilisation.

Le dernier chiffre d’affaires trimestriel de Dell est de 25 milliards de dollars, ce qui correspond à une augmentation globale des ventes de 9 % en un an. Mais pour établir une comparaison plus juste avec HPE, qui ne vend que des équipements pour datacenters, on retranchera du CA de Dell les ventes de PC. Ainsi, la division ISG qui vend les serveurs, les baies de stockage et les équipements réseau de Dell a plus précisément rapporté 11,65 mds $ lors du dernier trimestre, soit une augmentation des ventes de 38 % en un an.

HPE a réalisé de son côté un chiffre d’affaires trimestriel de 7,7 milliards de dollars, soit une augmentation des ventes de 10 % en un an.

Plus tôt cet été, Lenovo avait annoncé un CA trimestriel de 15,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % de ses ventes sur un an. Si l’on exclut ici aussi les ventes de PC et autres produits mobiles (tablettes, smartphones…), qui représentent à elles seules 11,42 mds $ (+11 % en un an), les serveurs et baies de stockage du constructeur chinois ont atteint 3,16 mds $ lors du dernier trimestre, soit un bond extraordinaire de 65 % sur un an.

On note que Lenovo reste le seul constructeur à disposer en interne d’une division de conseil. Celle-ci réalise un CA de 1,6 md $ lors du dernier trimestre, soit une progression de 10 % en un an. Ce résultat serait également majoritairement dû à la vente de conseil sur l’IA.

Les ventes des serveurs Dell augmentent au détriment du stockage Chez Dell, l’activité Dell CSG qui chapeaute les PC reste celle qui rapporte le plus, soit 12,4 mds $ ce trimestre, mais elle est aussi la moins dynamique, avec une baisse des ventes de 4 % en un an. Dans le détail, ce sont les PC grand public qui plombent les ventes de CSG : ils ont rapporté lors du dernier trimestre 1,86 md $, soit 22 % de moins qu’il y a un an. Les PC pour entreprises, eux, ne bougent pas : 10,55 mds $ de revenus, soit exactement comme en 2023, lors du même trimestre. Côté data centers, ISG peut se targuer d’avoir augmenté de 80 % les ventes de serveurs en un an, avec un chiffre d’affaires qui atteint désormais 7,67 mds $ pour cette activité. Les baies de stockage, en revanche, font une contre-performance : leurs ventes, comptabilisées à 3,97 mds $ ce trimestre, représentent une baisse de 5 % par rapport à l’année dernière. Précisons que l’activité serveur regroupe plus exactement, chez Dell, les serveurs et les équipements réseau, le constructeur estimant que ces produits sont de toute façon majoritairement vendus ensemble aux entreprises. Cela dit, selon les responsables du fournisseur, la forte croissance est ici belle et bien due à une demande plus importante que d’ordinaire pour des serveurs haut de gamme. C’est-à-dire ceux conçus pour exécuter les algorithmes de l’intelligence artificielle. Ces modèles auraient rapporté à eux seuls 3,2 mds $ ce trimestre. Depuis le début de la décennie, les baies de stockage et les serveurs Dell affichaient chaque trimestre des ventes relativement similaires, aux alentours de 4,5, voire 5 milliards de dollars. Les courbes ont commencé à s’écarter à la fin de l’année 2023. Il est important de noter que Dell comptabilise dans ses ventes de solution de stockage à la fois ses baies de disques (PowerMax, PowerScale, PowerStore et PowerProtect), mais aussi ses infrastructures hyperconvergées. Le constructeur laisse entendre que ce sont surtout ces dernières qui voient leurs ventes s’écrouler. Et la cause serait la suivante : jusque-là, elles étaient majoritairement motorisées avec la couche de virtualisation de VMware. Or, l’explosion des tarifs de VMware depuis son rachat par Broadcom en décembre dernier serait vue comme un repoussoir de la part des entreprises. Dell entend bien inverser la tendance avec l’arrivée à son catalogue d’infrastructures hyperconvergées désormais basées sur la couche de virtualisation de Nutanix.