HPE : « Pour démocratiser l’IA en entreprise, il faut une plateforme »

Des appliances pour du cloud sur site et même pour du cloud sur site optimisé pour l’IA. Telle est la nouvelle approche commerciale que HPE a défendue lors de sa conférence annuelle HPE Discover qui s’est tenue plus tôt cet été. En substance, il s’agit d’acheter des configurations matérielles pour un usage, avec les logiciels de cet usage préinstallés et les services de cet usage vendus avec.

« Il y a ce concept d’usine d’IA prête à l’emploi que l’on retrouve chez Dell. Comme l’IA pose des enjeux de gouvernance, de réglementation et de cycle de vie que les entreprises n’identifient pas encore bien, ces fournisseurs vous proposent des solutions qui vous mettent sur des rails. La promesse est de pouvoir décliner facilement vos projets d’IA à toutes les équipes, tous les métiers, tous vos sites », commente Torsten Volk, analyste au cabinet ESG dans un éditorial.

Parmi les caractéristiques de ces solutions, il s’agit d’avoir une couche de pilotage globale. C’est-à-dire une interface pour l’administrateur et des API pour les développeurs qui restent les mêmes, quel que soit le type de stockage ou de réseau utilisé, partout où se trouve l’infrastructure du fournisseur. Le point clé étant que l’infrastructure en question est soit le matériel vendu sur site, soit des services d’IaaS en cloud public qui sont rendus compatibles.

CloudOps pour passer de l’infrastructure à la plateforme Chez HPE, cette couche de pilotage s’appelle CloudOps ; c’est une suite logicielle comparable à VMware Cloud Foundation (VCF) de Broadcom. Elle comprend trois éléments. Il y a d’abord la couche de virtualisation Morpheus, c’est-à-dire l’hyperviseur Open source KVM, plus tout le nécessaire pour attribuer aux VM des ressources de stockage, de connectivité et de calculs selon des règles. Il n’y a pas de paramétrage à base d’adresses physiques à faire : les règles automatisent tout le travail de configuration en faisant au mieux à partir des ressources disponibles. Ce dispositif est compatible avec un cluster Kubernetes installé parmi les VM. Il permet donc aux développeurs d’utiliser des pipelines CI/CD pour déployer aussi aisément leurs applications, sans avoir à se soucier des détails spécifiques à l’infrastructure sous-jacente. Vient ensuite l’outil de monitoring OpsRamp, une sorte de Splunk capable de collecter et d’analyser les informations télémétriques de plus de trois mille éléments informatiques. Ces éléments comprennent les équipements physiques ou virtuels, de nombreuses applications et même les modèles d’IA. Bref, tout ce qui émet des signes de fonctionnement pouvant être collectés via les protocoles OpenTelemetry et eBPF. OpsRamp a des vues personnalisables selon les métiers et, surtout, une IA interne. Elle est capable de présenter les problèmes selon les priorités de tel ou tel utilisateur, de donner des conseils pour y remédier, voire d’automatiser des maintenances de routine au bon moment. « Ce chatbot apporte aussi une dimension proactive. Vous pouvez par exemple lui demander quel serait le meilleur moment pour redémarrer vos serveurs. » Torsten VolkAnalyste, ESG Cette IA prend la forme d’un chatbot qui comprend les questions en langage courant et sait dresser des rapports graphiques en réponse. « Ce chatbot apporte aussi une dimension proactive. Vous pouvez par exemple lui demander quelles applications vont être impactées si vous redémarrez maintenant tels serveurs MongoDB. Ou, mieux, lui demander quel serait le meilleur moment pour redémarrer les serveurs MongoDB », observe Torsten Volk. Enfin, le dernier élément est Zerto. Initialement présenté comme un logiciel de sauvegarde bien adapté à l’envoi de copies de secours sur un site distant en cas de cyberattaque, Zerto est désormais la cheville ouvrière de CloudOps pour faire passer les applications d’un site à l’autre, ou d’un datacenter au cloud. Comme le reste, Zerto automatisera les migrations selon des règles définies par l’administrateur ou des ordres envoyés sur son API par les développeurs. CloudOps permet d’avoir une infrastructure qui se comporte comme un cloud : entièrement automatisée et potentiellement éclatée géographiquement sans que cela pose de problème. En faire une solution d’IA, selon HPE, correspond juste à ajouter à l’ensemble la suite AI Enterprise de Nvidia et de choisir les bons équipements. C’est-à-dire des GPU et du réseau suffisamment rapides.

Comprendre le nom des marques chez HPE : un défi en soi Dans son catalogue, HPE appelle Private Cloud les solutions matérielles vendues avec CloudOps, et Private Cloud AI celles qui sont équipées (en plus) de la suite logicielle AI Enterprise de Nvidia. Quand ces solutions sont aussi vendues avec la possibilité de répartir les traitements en cloud public, on bascule sous la marque chapiteau GreenLake. GreenLake est à la fois la marque des contrats commerciaux et le nom de la console qui permet de gérer les ressources hybrides. Cette approche marketing est si souvent incompréhensible pour les clients (et les journalistes) que Dell, qui avait voulu faire la même chose avec sa marque chapiteau Apex, a depuis jeté l’éponge ; il n’évoque plus Apex que comme le nom de son programme de vente. L’ambition initiale du marketing de HPE était manifestement de faire croire que le fournisseur opérait son propre cloud, GreenLake donc, au même titre qu’un AWS ou qu’un Microsoft Azure. Hélas, tout le monde a compris dès le départ qu’il n’était que leur revendeur. Toujours est-il que lorsque HPE se félicite que CloudOps est plus intéressant que VCF, parce qu’il est facturé au socket et non au cœur de processeur, il faut plutôt comprendre que cela ne s’applique qu’au logiciel Morpheus. Tout le reste dépend d’une multitude de formules financières GreenLake, calculées selon la durée, la taille, au forfait, à l’usage, etc.