Business Intelligence : Sage rachète le Nantais Infineo

Sage vient de racheter l’éditeur français (basé dans la banlieue de Nantes) Infineo, spécialiste du reporting, de la business intelligence et de la datavisualisation.

Infineo était déjà « un partenaire de longue date » (sic) de Sage en France.

Avec cette acquisition, les solutions de reporting d’Infineo seront intégrées au portefeuille de Sage pour proposer des tableaux de bord dynamiques personnalisables.

Les solutions d’Infineo se distinguent par leur intégration avec Microsoft Office 365, ce qui facilite l’analyse complète des rapports de données, vante Arnaud Petit, directeur général de Sage Southern Europe, l’éditeur anglais.

Les solutions d’Infineo sont déjà intégrées à plusieurs produits Sage en France – dont Sage Active, Sage 100, Batigest et Sage SBCP, mais aussi à des offres qui ciblent plus les grosses PME et les ETI comme FRP1000 ou Sage Paie&RH.

Infineo a été fondée en 2010. Son chiffre d’affaires avoisine les 5,5 millions d’euros, avec un résultat net en progression constante qui atteint les 2,33 millions en 2023 (soit un ratio de 40 %).

« Nos solutions sont prêtes pour une croissance significative », assure Eric Affaticati, PDG d’Infineo. « Sage est le foyer idéal [...] Je me réjouis de voir cette solution adoptée par un plus grand nombre d’entreprises, car elle répond à un besoin croissant d’accès complet et en temps réel aux données, qui permet aux équipes financières de prendre des décisions éclairées ».

Le prix et les conditions de la transaction n’ont pas été communiqués.