ERP cloud : Sage va cibler le midmarket français avec deux nouvelles offres

Vous connaissiez Sage 50, Sage 100 et FRP 1000 ? Vous allez bientôt pouvoir trouver en France leur « relève technologique et dans le cloud » (dixit Sage lui-même) : Sage Active et Sage Intacct.

Sage Active (qui cible les PME) sera lancé au cours du premier trimestre 2023, Sage Intacct (qui cible plus les ETI) en fin d’année 2023.

Signe des temps, les deux solutions pourront être connectées à Teams, qui peut alors devenir l’interface de ces outils.

« Des validations de processus peuvent être réalisées directement depuis Teams […] sans avoir à jongler entre ces deux applications », explicite Sage. « Par exemple, un utilisateur peut en toute sécurité approuver une note de frais ou une demande de congés en répondant tout simplement à une notification Teams ».

Derrière Teams, il y a aussi Azure de Microsoft. Un cloud avec lequel Sage a passé une alliance privilégiée pour Active et Intacct. À tel point que la première solution est uniquement disponible sur Azure. L’hébergement de la seconde en Europe (Intacct) se faisait jusqu’à maintenant exclusivement via AWS.

« Le choix de l’hébergement Azure s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Sage et Microsoft », souligne un porte-parole de Sage France au MagIT.

Pour Walid Abu-Hadba, Chief Product Officer chez Sage, le « multicloud » pour Intacct était une nécessité stratégique. « L’accès multicloud et être là où se trouvent les clients PME est essentiel », confirme-t-il.

À noter que les clients de Intacct sur Azure auront aussi accès à l’intégration avec Teams. Une intégration qui ne se limitera pas aux seules notes de frais. « La volonté partagée de Sage et Microsoft est de renforcer l’intégration de nos solutions. Sur la base des besoins exprimés par les utilisateurs, nous aurons plaisir à proposer de nombreuses autres fonctionnalités accessibles via Teams », promet la branche française de l’éditeur.